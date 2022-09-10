الإثنين 12 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مميزات جديدة لعضوية «صندوق خليفة»

جانب من مشاركة سابقة لأعضاء صندوق خليفة في معرض الصيد والفروسية (الاتحاد)
11 سبتمبر 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلن صندوق خليفة رسمياً حزمة المميزات الجديدة المضافة التي يقدمها إلى رواد الأعمال من خلال برنامج عضويته، وذلك ضمن جهود الصندوق المتواصلة لتمكين رواد الأعمال، وإيجاد سبل جديدة ومبتكرة تخدم النظام البيئي لريادة الأعمال في دولة الإمارات. 
وحسب الموقع الإعلامي لحكومة أبوظبي، اشتمل برنامج العضوية الجديد على نطاقٍ واسعٍ من الخدمات والتسهيلات، من ضمنها ميزة قابلية تسجيل عدد لامحدود من المشاريع، حيث كان يسمح في السابق بتسجيل مشروع واحد فقط لكل رائد أعمال، كما أصبح الحصول على العضوية الجديدة متاحاً أمام رواد الأعمال ابتداءً من عمر 21 عاماً، بعد تخفيف قيود العضوية على العمر.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»
5  ملايين سوداني استفادوا من مساعدات «خليفة الإنسانية»
  • علياء المزروعي
    علياء المزروعي

تعزيز بيئة ريادة الأعمال
وتقرر أيضاً إمكانية زيادة عدد مرات تجديد عضوية صندوق خليفة من ثلاث مرات فقط إلى سبع مرات لكل مشروع، وإزالة قيود الاشتراك تبعاً لعمر الشركة أو المشروع، في حين لم تكن عروض عضوية صندوق خليفة سابقاً تشمل المشاريع التي صدرت رخصها التجارية منذ أكثر من 5 سنوات. ويتطلع صندوق خليفة من خلال تطوير عضويته إلى تعزيز بيئة ريادة أعمال تتوافر فيها فرص أكثر وقيود أقل، لتطوير المشاريع وضمان استمراريتها ودعمها.
وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «نسعى دائماً في صندوق خليفة إلى إيجاد سبل جديدة لتعزيز البنية التحتية لبيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتحسينها، حيث سيمكّن برنامج العضوية الجديد رواد الأعمال من الوصول إلى عروض وامتيازات مبتكرة وحديثة، تعزز تطوير المشاريع، وتتيح ممارسات تجارية أكثر كفاءة وفاعلية».
وأضافت: «يهدف برنامج العضوية الجديد بشكل أساسي إلى تمكين شريحة أوسع من رواد الأعمال من خلال مميزات وخدمات جديدة من شأنها تعزيز فرص نجاحهم في مجال ريادة الأعمال على اختلاف فئاتهم وأعمارهم. وستتاح فرصة الاشتراك في برنامج عضوية صندوق خليفة أمام رواد الأعمال من مختلف الأعمار ابتداءً من 21 عاماً فأكثر».

دعم 2200 مشروع 
دعم صندوق خليفة حتى الآن من خلال برنامج عضويته أكثر من 2200 مشروع. ويلتزم الصندوق بمواصلة توفير هذا الدعم لنطاق أوسع من المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. يُذكر أن العروض والمميزات الجديدة المضافة إلى برنامج العضوية متاحة  الآن أمام جميع رواد الأعمال الإماراتيين ممن يستوفون معايير القبول السارية حالياً.

صندوق خليفة
الإمارات
آخر الأخبار
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته
اليوم 16:04
وليام وهاري مع زوجتيهما
عربي ودولي
كواليس المصالحة بين وليام هاري
اليوم 17:00
أرشيفية
عربي ودولي
3 قتلى و40 مصاباً جراء انهيار سد في جنوب أفريقيا
12 سبتمبر 2022
محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور مكتوم بن محمد وسيف بن زايد ومنصور بن زايد وعبدالله بن زايد ومحمد القرقاوى وعبدالرحمن العويس والوزراء
الإمارات
محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات الأسرع في تجاوز آثار «الجائحة»
12 سبتمبر 2022
خليفة بن طحنون خلال استقبال الرئيس الصربي بواحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس صربيا في واحة الكرامة
12 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©