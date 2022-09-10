مميزات جديدة لعضوية «صندوق خليفة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق خليفة رسمياً حزمة المميزات الجديدة المضافة التي يقدمها إلى رواد الأعمال من خلال برنامج عضويته، وذلك ضمن جهود الصندوق المتواصلة لتمكين رواد الأعمال، وإيجاد سبل جديدة ومبتكرة تخدم النظام البيئي لريادة الأعمال في دولة الإمارات.

وحسب الموقع الإعلامي لحكومة أبوظبي، اشتمل برنامج العضوية الجديد على نطاقٍ واسعٍ من الخدمات والتسهيلات، من ضمنها ميزة قابلية تسجيل عدد لامحدود من المشاريع، حيث كان يسمح في السابق بتسجيل مشروع واحد فقط لكل رائد أعمال، كما أصبح الحصول على العضوية الجديدة متاحاً أمام رواد الأعمال ابتداءً من عمر 21 عاماً، بعد تخفيف قيود العضوية على العمر.

علياء المزروعي

تعزيز بيئة ريادة الأعمال

وتقرر أيضاً إمكانية زيادة عدد مرات تجديد عضوية صندوق خليفة من ثلاث مرات فقط إلى سبع مرات لكل مشروع، وإزالة قيود الاشتراك تبعاً لعمر الشركة أو المشروع، في حين لم تكن عروض عضوية صندوق خليفة سابقاً تشمل المشاريع التي صدرت رخصها التجارية منذ أكثر من 5 سنوات. ويتطلع صندوق خليفة من خلال تطوير عضويته إلى تعزيز بيئة ريادة أعمال تتوافر فيها فرص أكثر وقيود أقل، لتطوير المشاريع وضمان استمراريتها ودعمها.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «نسعى دائماً في صندوق خليفة إلى إيجاد سبل جديدة لتعزيز البنية التحتية لبيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتحسينها، حيث سيمكّن برنامج العضوية الجديد رواد الأعمال من الوصول إلى عروض وامتيازات مبتكرة وحديثة، تعزز تطوير المشاريع، وتتيح ممارسات تجارية أكثر كفاءة وفاعلية».

وأضافت: «يهدف برنامج العضوية الجديد بشكل أساسي إلى تمكين شريحة أوسع من رواد الأعمال من خلال مميزات وخدمات جديدة من شأنها تعزيز فرص نجاحهم في مجال ريادة الأعمال على اختلاف فئاتهم وأعمارهم. وستتاح فرصة الاشتراك في برنامج عضوية صندوق خليفة أمام رواد الأعمال من مختلف الأعمار ابتداءً من 21 عاماً فأكثر».

دعم 2200 مشروع

دعم صندوق خليفة حتى الآن من خلال برنامج عضويته أكثر من 2200 مشروع. ويلتزم الصندوق بمواصلة توفير هذا الدعم لنطاق أوسع من المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. يُذكر أن العروض والمميزات الجديدة المضافة إلى برنامج العضوية متاحة الآن أمام جميع رواد الأعمال الإماراتيين ممن يستوفون معايير القبول السارية حالياً.