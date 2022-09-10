«الاتحاد للطيران» تتوسع في السوق الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

تستمر «الاتحاد للطيران»، في تعزيز التزامها في السوق الأميركية مع زيادة رحلاتها إلى مطار جون ف. كينيدي الدولي في نيويورك في أعقاب إطلاق تشغيل طائرة A350 إلى هذه الوجهة وتوسعة الشراكة مع جيت بلو.

وفي هذا السياق، نظمت «الاتحاد للطيران»، مساء أمس، حفلاً في نيويورك بمناسبة هذه الشراكة والتزامها المستمر بالسوق الأميركية وشركائها في أميركا الشمالية.

حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين من قطاع السياحة في أبوظبي، من بينهم محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال لإدارة الأصول، وحسين الهاشمي، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أميركا وأوروبا في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وفرانسوا بوريين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي، وغيرهم من التنفيذين من قطاع الفندقة والسياحة والسفر، مما يساعد على تعزيز الروابط بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.

خلال الحفل، قال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «تبقى الولايات المتحدة من أهم الأسواق بالنسبة إلينا، ولهذا كانت نيويورك وشيكاغو من أولى الوجهات التي نشغّل إليها طائرة A350. ونحن فخورون باستمرارنا في تقديم أفضل تجربة سفر لضيوفنا مع توفير أفضل المسارات والرحلات من خلال شراكتنا المتنامية مع جيت بلو».

وأضاف أن تحسّن الأداء والطلب القياسي أدى إلى زيادة عدد الرحلات بين نيويورك وأبوظبي.

دوجلاس يتحدث خلال الحفل (من المصدر)

الحد من الانبعاثات الكربونية

وفي يونيو هذا العام، أطلقت «الاتحاد للطيران» طائرة A350 التي تحمل شعار استدامة 50 الفريد في إشارة إلى الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات والتزام «الاتحاد للطيران» بالحد من انبعاثاتها الكربونية إلى الصفر بحلول 2050. وتشغّل الطائرة حالياً إلى وجهتين في أميركا وذلك من أبوظبي إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو ومطار جون أف كينيدي الدولي في نيويورك.

وتعتبر طائرة A350 التي تحمل محرك رولز-رويس ترنت XWB من الطائرات الأكثر فعالية في العالم، حيث تحرق الوقود بنسبة 25% أقل من طائرات الجيل السابق من الطراز نفسه. وتم وضع برنامج استدامة 50 في إطار شراكة بين «الاتحاد للطيران» وإيرباص ورولز رويس، وهو يعتمد على استخدام طائرات A350 كحقل تجارب للمبادرات والإجراءات والتكنولوجيات الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية بالارتكاز على النتائج المستقاة من برنامج الاتحاد غرينلاينر على طائرات بوينج B787.

وحضر الحفل أيضاً مجموعة من المديرين التنفيذيين من شركة جيت بلو ومركزها نيويورك، والتي بدأت شراكتها مع «الاتحاد للطيران» في 2014 ولهما حاليا شراكة بالرمز عبر 46 وجهة في الأميركتين. وبدأت جيت بلو شراكتها بالرمز على رحلات الاتحاد من أبوظبي إلى شيكاغو ونيويورك، تلتهما واشنطن العاصمة. وتخطط الشركتان لزيادة الوجهات.

إضافة إلى زيادة الرحلات من خلال الشراكة بالرمز، تعمل «الاتحاد للطيران» و«جيت بلو» على تطوير برنامج ولاء للضيوف تسمح لعملاء الشركتين باكتساب واستبدال الأميال على رحلات الشركتين.

مقر دائم

وإلى جانب إطلاق طائرة A350 وزيادة رحلاتها إلى مطار نيويورك وتعزيز شراكتها مع «جيت بلو»، تم الإعلان في يونيو الماضي عن كون «الاتحاد للطيران» أول شركة طيران شرق أوسطية ومن أول شركات الطيران الدولية تحصل على مقر دائم في مبنى المسافرين واحد في مطار نيويورك الدولي، مع حضور كبار المسؤولين في الشركة حفل افتتاح المقر في 8 سبتمبر.