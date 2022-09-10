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الاقتصادي

«أدنيك» يستضيف غداً «التصميم والبناء» و«الصناعة والتكنولوجيا»

«أدنيك» يستضيف غداً «التصميم والبناء» و«الصناعة والتكنولوجيا»
11 سبتمبر 2022 01:50

أبوظبي (الاتحاد) 

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يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» اثنتين من أكثر الفعاليات ترقباً والأول من نوعهما على مستوى المنطقة، هما أسبوع الشرق الأوسط للتصميم والبناء ومعرض الشرق الأوسط للصناعة والتكنولوجيا، في الفترة ما بين 12 إلى 14 سبتمبر الجاري، ويهدف الحدث إلى استعراض أهم التقنيات والحلول المبتكرة في مجال التشييد والتصنيع والتكنولوجيا الحديثة.
وتسعى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من خلال تنظيم الفعاليتين بالشراكة مع شركة كونيكت إلى تسريع التطور التكنولوجي في عمليات البناء والتصميم والصناعات التحويلية.
ويشهد الحدثان مشاركة واسعة من كبريات المؤسسات الحكومية، متمثلة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ووزارة الاقتصاد وغرف الإمارات ودائرة الثقافة والسياحة والمعهد الملكي للمعماريين البريطانيين وجمعية عقود التأثيث البريطانية (BCFA) ومعهد تشارترد للبناء (CIOB) وجمعية التكنولوجيا الصناعية (MTA) ومركز أبوظبي الوطني للمعارض وشركة الاتحاد للطيران.
وتحظى الفعاليتان بمشاركة واسعة من كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالات التشييد والتصنيع والتكنولوجيا الحديثة، وسيشهد المعرض عرض منتجات وحلول مبتكرة وغيرها من الأنظمة والتكنولوجيا الحديث ووسائل الثورة الرقمية والجيل الرابع من مختلف الشركات، ومنها شركة Airtron وشركة المهبرة لأنظمة الصوتيات والمرئيات الرقمية      والمنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين، وغيرها من المؤسسات الرائدة.

أدنيك
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
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