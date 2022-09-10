القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 28 الجاري في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن شعار الدورة الثامنة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر سيكون «قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني»، ترجمةً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في دفع عجلة العمل المناخي وتعزيز الشراكات والجهود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية.

تبحث القمة، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية من القطاعين العام والخاص، لزيادة زخم المبادرات المناخية وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتعقد القمة هذا العام في إطار التحضير للدورة السابعة والعشرين من «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ» (كوب 27) التي تستضيفها جمهورية مصر العربية في شهر نوفمبر المقبل، والدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل. ويعد المؤتمر الحدث الدولي الأهم على أجندة العمل المناخي، ويرسخ ريادة دولة الإمارات وجهودها في مجال العمل المناخي.