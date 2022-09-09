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الاقتصادي

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
10 سبتمبر 2022 02:51

لندن (رويترز) 

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ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس لتسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ عزز ضعف الدولار الطلب على المعدن الأصفر، حتى في الوقت الذي تعهد فيه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1726.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.17 بتوقيت جرينتش. ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في أربعة أسابيع وصعد حوالي واحد بالمئة هذا الأسبوع.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1738.1 دولار.
وقال المحلل المستقل روس نورمان «إلى جانب تصحيح مسار الدولار، يوفر تراجع سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أجواء إيجابية للذهب». وانخفض الدولار أكثر من واحد بالمئة لأدنى مستوى في ما يربو على أسبوع، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 18.85 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 884.73 دولار. أما البلاديوم فصعد 1.3 بالمئة إلى 2165.72 دولار.

الذهب
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