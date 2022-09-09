16 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع المنتهي أمس وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 16 مليار درهم. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.633 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.649 تريليون درهم بنهاية الجلسة، موزعة بواقع 2.088 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و560.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 8.19 مليار درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 6.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.58 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 1.4 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 77.3 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» خلال الأسبوع بنسبة 0.46% أو ما يعادل 45.2 نقطة ليغلق عند 9797.17 نقطة، فيما زاد مؤشر فؤتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.42% توازي 41.35 نقطة ليقفل عند 9795.86 نقطة، وجاءت المكاسب بدعم ارتفاع مؤشر القطاع المالي 2.8% ومؤشر السلع الاستهلاكية 1.43% والصناعة 0.18%.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم مثل «العالمية القابضة» 6.51% و«الياه سات» 3.3% و«ملتيبلاي» 7.11% و«أغذية» 1.62% و«الفا ظبي» 1.21% و«أبوظبي الإسلامي» 1.03% و«أبوظبي التجاري» 0.33% و«موانئ أبوظبي» 0.2%.

إلى ذلك، عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلا عن مدى جاذبية الشركات الوطنية أمام الخطط الاستثمارية لكبري المؤسسات العالمية والإقليمية. واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 6.8 مليار درهم منذ بداية العام الجاري بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 265.25 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 258.46 مليار درهم.

واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 77.9% بما يعادل 523.7 مليار درهم من إجمالي التداولات «بيعاً وشراءً» في السوقين والبالغة 672.2 مليار درهم، فيما حازت استثمارات الأفراد علي حصة بنحو 22.1% تعادل 148.5 مليار درهم. وتفصيلا، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 5.67 مليار درهم كمحصلة شراء منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد تسجيلهم مشتريات بقيمة 230.24 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 224.5 مليار درهم.

وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء خلال شهر مارس بنحو 2.16 مليار درهم، فيما وصل صافي مشترياتهم في أبريل إلى 1.02 مليار درهم، و941.79 مليون درهم في فبراير و844.7 مليون درهم في يناير، و235.8 مليون درهم في مايو و574 مليون درهم في يوليو و358 مليون درهم في أغسطس، مقابل صافي بيع بنحو 161.6 مليون درهم في يونيو.

وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي استثمار المؤسسات نحو 1.12 مليار درهم كمحصلة شراء منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 35.01 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 33.88 مليار درهم. وتوزع الاستثمار المؤسسي في سوق دبي بواقع 674.6 مليون درهم صافي شراء الشركات بعد تحقيقهم مشتريات 26.58 مليار درهم مقابل مبيعات 25.9 مليار درهم، إضافة إلى 360.6 مليون درهم صافي شراء المؤسسات بعد تحقيقهم مشتريات بـ1.17 مليار درهم مقابل مبيعات 811.16 مليون درهم، و124 مليون درهم صافي شراء مؤسسات أخري بعد تحقيقهم مشتريات بـ5.52 مليار درهم مقابل مبيعات 5.39 مليار درهم، بينما حققت البنوك مشتريات بقيمة 1.73 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.77 مليار درهم.