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الاقتصادي

«جمارك أبوظبي و«جيترو» اليابانية تعززان التعاون في مجال الملكية الفكرية

وفد هيئة التجارة الخارجية اليابانية خلال الزيارة (من المصدر)
10 سبتمبر 2022 02:50

 أبوظبي (الاتحاد) 

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استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي ممثلة بقسم الاتفاقيات الدولية والملكية الفكرية في إدارة السياسات والحوكمة، وفداً من هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» بدبي، بهدف بحث تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والاطلاع على دور الإدارة العامة للجمارك في مجال إنفاذ استراتيجيات حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، و الجهود المطبقة في مكافحة الغش التجاري والتقليد والقرصنة في إمارة أبوظبي.
وعقد قسم الاتفاقيات الدولية والملكية الفكرية بجمارك أبوظبي اجتماعاً مع ممثلي هيئة التجارة الخارجية اليابانية في مقر الإدارة بمدينة مصدر، حيث جرى خلاله مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الطرفين، عبر التنسيق لعقد ورش تدريبية خلال الربع الثالث من عام 2022، والعمل على قيد العلامات التجارية اليابانية في سجلات الجمارك، وإدراج أنشطة تدريبية للعلامات التجارية اليابانية ضمن الخطة التدريبية المعتمدة للإدارة لعام 2022، بالإضافة إلى تبادل البيانات والمعلومات والممارسات المطبقة من قبل الطرفين التي تخدم حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقدم القسم عرضاً مرئياً عن دور الإدارة العامة للجمارك في حماية المجتمع والمستهلك في إمارة ابوظبي، وآليات وإجراءات عمل جمارك أبوظبي في تطبيق وتنفيذ تعليمات وتدابير حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، ومكافحة التقليد والقرصنة، وحملات التوعية بمخاطر استهلاك المواد المقلدة.

جمارك أبوظبي
الملكية الفكرية
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