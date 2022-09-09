«اللولو» تفتتح هايبرماركت جديداً في العين

العين (الاتحاد)

افتتحت مجموعة اللولو، أحدث هايبر ماركت لها في المقام بمنطقة العين. وافتتح الهايبرماركت الجديد، وهو الفرع الخامس عشر للمجموعة في منطقة العين، الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، وعدد من كبار المسؤولين.

وبعد الافتتاح، قام الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، وكبار الشخصيات الأخرى، بجولة داخل الأقسام المختلفة في المتجر الجديد، حيث أطلعهم يوسف علي موسليام على الأقسام المختلفة والميزات الفريدة ووسائل الراحة التي يتميز بها الهايبرماركت الجديد.

ويتكون المتجر الجديد من طابقين، ويوفر وجهة تسوق عائلية للمواطنين والمقيمين في مناطق المقام، توام، المرخانية، اليحر، البطين والمناطق المحيطة بها.

ويوفر المتجر مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات جميع المتسوقين، بما في ذلك البقالة والسوبرماركت في الطابق الأرضي، بينما يعرض الطابق الأول أقسام السلع المنزلية والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والألعاب وغيرها من المنتجات المنزلية.

وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: «يسعدنا أن نرى افتتاح متجر جديد يلبي احتياجات عملائنا في منطقة المقام والمناطق المجاورة، لقد كانت سياستنا دائماً هي توفير تجربة تسوق فريدة أقرب إلى أماكن تواجد المستهلكين. وبافتتاح هذا المتجر الجديد، سيتمكن المواطنون والمقيمون في منطقة المقام من التمتع بتجربة تسوق عالمية».

وأضاف يوسف علي: «نحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة فيها. إن رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها السديدة وقيادتها الوطنية المخلصة ستقود الوطن إلى آفاق واعدة من الريادة والازدهار في جميع المجالات».

كما حضر الافتتاح سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي، وشاجي جمال الدين، المدير الإقليمي في لولو العين، وعدد من كبار المسؤولين الآخرين في مجموعة اللولو.