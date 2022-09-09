منصة  «بنى» تطلق خدمة الدفعات اللحظية باليورو

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت منصة «بنى» - نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية- المملوكة من قبل صندوق النقد العربي وبنك ستاندرد تشارترد أمس احتفالاً في مقر صندوق النقد العربي للإعلان عن التشغيل الكامل للمدفوعات اللحظية العابرة للحدود بعملة اليورو في منصة «بنى».

تم تفعيل الخدمة حالياً من قبل عدد من البنوك المشاركة من مختلف الدول العربية، مع توقع مشاركة أكبر في الأسابيع القليلة القادمة للاستفادة من ميزة التسوية اللحظية لمدفوعات اليورو العابرة للحدود في منصة «بنى»، بما يحقق الامتثال لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.

يمثل التشغيل الكامل لعملة اليورو خطوة رئيسة أخرى في مسيرة منصة «بنى» لتعزيز المدفوعات العابرة للحدود، وتطوير حلول مدفوعات مبتكرة للشركات والأفراد.