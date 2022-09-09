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«العربية أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى بيروت

«العربية أبوظبي» تطلق رحلات جديدة إلى بيروت
10 سبتمبر 2022 02:50

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت «العربية أبوظبي»، رحلات جديدة من أبوظبي إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي بيروت بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداءً من 30 أكتوبر 2022.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يسرنا إضافة العاصمة اللبنانية بيروت كوجهة جديدة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، وتؤكد الخدمة الجديدة على التزامنا المستمر تجاه عملائنا بتوفير خيارات القيمة المضافة والمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة من خلال زيادة عدد الرحلات المباشرة من وإلى العاصمة أبوظبي».
وتعتبر لبنان الوجهة الخامسة والعشرين التي تسير العربية أبوظبي رحلات إليها انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي.  

العربية للطيران
بيروت
لبنان
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