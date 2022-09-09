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الاقتصادي

بتكوين تقفز متجاوزة 20 ألف دولار

بتكوين
9 سبتمبر 2022 13:37

 تجاوزت عملة بتكوين المشفرة حاجز 20 ألف دولار وتتطلع لتسجيل أفضل يوم لها في ستة أسابيع اليوم الجمعة، إذ انخفض الدولار ووجدت الأسواق أسبابا للتفاؤل في نهاية أسبوع صعب.

وصعدت بتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بأكثر من سبعة بالمئة لتصل إلى 20796 دولاراً، وهو أعلى مستوى في أسبوعين.

كما ارتفعت عملة إيثر، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة، خمسة بالمئة مسجلة أيضاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 1717 دولاراً.
وكانت بتكوين متراجعة يوم الأربعاء إلى 18540 دولاراً.

وقال مشاركون في السوق إنه لا يوجد دافع بعينه وراء المكاسب بخلاف التفاؤل الواضح اليوم الجمعة المدفوع بانخفاض في الدولار، الذي يعتبر ملاذاً آمناً، وانتعاش الأسهم الصينية.

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المصدر: وكالات
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