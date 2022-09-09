أسعار الذهب تصعد عالمياً بأكثر من 12 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 12 دولاراً.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.76% أو ما يعادل 12.8 دولاراً لتصل إلى 1721.46 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:10 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.7% تعادل 12.02 دولار لتصل إلى 1731.9 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.76% إلى 18.76 دولار للأوقية، بينما زادت البلاتين بنسبة 0.46% إلى 874.95 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 1.43% إلى 2105.77 دولار.