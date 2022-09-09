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أسعار الذهب تصعد عالمياً بأكثر من 12 دولاراً

أسعار الذهب تصعد عالمياً بأكثر من 12 دولاراً
9 سبتمبر 2022 09:41

 ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 12 دولاراً.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.76% أو ما يعادل 12.8 دولاراً لتصل إلى 1721.46 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:10 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.7% تعادل 12.02 دولار لتصل إلى 1731.9 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.76% إلى 18.76 دولار للأوقية، بينما زادت البلاتين بنسبة 0.46% إلى 874.95 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 1.43% إلى 2105.77 دولار.

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المصدر: وام
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