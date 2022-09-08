«ميرسك» توقع اتفاقية مع «دبي الجنوب» لتوسعة انتشارها في الإمارات

دبي (الاتحاد) أعلنت «ميرسك كانو الإمارات»، الشركة العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، اليوم عن التوصل إلى اتفاقية مع دبي الجنوب، لإنشاء مرفقها الجديد لعميات التخزين والتوزيع في دبي. ووقع الاتفاقية كل من كريستوفر كوك، العضو المنتدب لشركة «ميرسك الإمارات»، ومحسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، في المقر الإقليمي لشركة «ميرسك غرب ووسط آسيا» في دبي.

وسيكون «مركز ميرسك اللوجستي المتكامل» البالغة مساحته 162,000 قدم مربعة في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب، قادراً على توفير 15,000 موقع لمنصات الشحن و10,000 موقع لتخزين الحاويات. وسيكون المرفق أيضاً بمثابة مركز لتنفيذ وإنجاز العمليات.

وفي العادة، تتم مشاركة أعمال الشحن البحري والخدمات اللوجستية والتوزيع بين العديد من الأطراف في الشرق الأوسط، ما أدى إلى ظهور متطلبات لوجستية معقدة. وحرصاً منها على توفير تجربة سلسة وحل لوجستي متكامل لعملائها، استثمرت «ميرسك» بشكل استراتيجي في مرافق التخزين والتوزيع، كما وفرت خدمات النقل البحري والبري. وبعد افتتاحها أول منشأة متخصصة لها على مساحة 108,000 أقدام مربعة بدبي في المنطقة الحرة بجبل علي في شهر مارس من العام الجاري، ستقوم ميرسك بمضاعفة نطاق وجودها الإجمالي في الإمارات، وذلك من خلال مركزها الجديد لتنفيذ وإنجاز العمليات.

وقال كريستوفر كوك: «إننا في ميرسك نحرص على التواصل المستمر مع عملائنا لفهم متطلباتهم اللوجستية، والتحديات التي قد تواجه سلسلة التوريد. ويقدر عملاؤنا ما نقدمه لهم من خدمات عبر نافذة واحدة لتوفير جميع متطلباتهم اللوجستية، بالاعتماد على حلولنا المتكاملة».

وأضاف: «بعد قيامنا بدراسة الاحتمالات المختلفة بعناية تامة، ركزنا على دبي الجنوب لإنشاء مركزنا الجديد لتنفيذ وإنجاز عملياتنا، بفضل موقعها الاستراتيجي بجوار بمطار آل مكتوم الدولي والميناء الرئيسي ومركز جبل علي. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح لنا تعزيز عملياتنا الجوية والبحرية، لاسيما وأنها تكتسب أهمية متزايدة، مع إمكانية تحقيق التوازن الصحيح بين السرعة والتكلفة بمرونة هائلة».

وقال محسن أحمد: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع ميرسك لمساعدتها في توسيع نطاق وجودها في الإمارات. إن مهمتنا في دبي الجنوب تتمثل في استقطاب كبرى الشركات الدولية إلى المنطقة اللوجستية، بهدف تعزيز هذا القطاع، وتنويع اقتصاد الإمارة، بالتوافق مع المبادرات والاستراتيجيات الحكومية المختلفة. وتماشياً مع مهمتنا لتعزيز مكانة دبي كمركز لوجستي عالمي للتجارة والشحن الجوي، سنبذل كل جهد ممكن لتقديم دعمنا الكامل لشريكنا الجديد، مع السعي الحثيث لدعم نمو أعماله بصورة مستمرة».