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الاقتصادي

«الهلال للمشاريع» و«الإمارات للطبيعة» تدعمان استراتيجية التنمية الخضراء

حاويات في ميناء تديره غلفتينر
8 سبتمبر 2022 22:25

 أعلنت شركة الهلال للمشاريع المجموعة المتنوعة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها عن تجديد تعاونها القائم مع جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة لدعم المبادرات البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة وضمن التزامها المستمر في الحفاظ على الموارد البيئية. ويؤكّد تجديد الشراكة على التزام «الهلال للمشاريع» بدعم جهود الحفاظ على الموارد البيئية والمشاركة في العديد من المبادرات بما في ذلك برنامج «قادة التغيير» وهو نهج مبتكر للحفاظ على البيئة وتمكين المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التدريب والتواصل، وفرص التطوع. ويساعد البرنامج مختلف المشاركين والموظفين على تطوير المهارات المهنية المطلوبة للتميز في مكان العمل وإحداث تأثير ايجابي على المستوى الشخصي والاجتماعي ليصبحوا بدورهم مواطنين عالميين مسؤولين وصانعي التغيير. 

وقالت غادة عبد القادر نائبة رئيس أولى في الهلال للمشاريع ان هذا التعاون المتواصل بين «الهلال للمشاريع» وجمعية الإمارات للطبيعة يأتي لدعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العمل الجماعي لمعالجة القضايا العالمية. بدورها قالت ليلى عبد اللطيف المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة تعمل جمعية الإمارات للطبيعة على الحفاظ على التراث الطبيعي والحدّ من التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً لصالح المجتمع ويساعدنا الدعم المستمر الذي نحظى به من شركة الهلال للمشاريع في تحقيق حلول علمية مبتكرة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ وصون التنوع البيولوجي البحري والأرضي ونتطلع إلى مواصلة العمل مع شركة الهلال للمشاريع لدعم استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وبناء مستقبل أكثر استدامة. وتواصل «الهلال للمشاريع» قيادة الأنشطة البيئية في مختلف أعمالها التشغيلية من خلال مجموعة من برامج مواطنة الشركات والاستثمارات للحد من انبعاثات الكربون ونجحت شركة غلفتينر وهي الرائدة عالمياً في تشغيل محطات حاويات الشحن والتابعة للهلال للمشاريع التطويرية في الحد من انبعاثاتها الكربونية باستخدام التقنيات المستدامة بما في ذلك المولد الكهرو حراري للنظائر المشعة /RTG/ في مختلف محطاتها للحدّ من انبعاثات الكربون.

المصدر: وام
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