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19.6 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي»

19.6 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي»
9 سبتمبر 2022 02:51

أبوظبي (وام)

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ارتفع مؤشر سوق أبوظبي في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 19.6 مليار درهم بدعم مكاسب مؤشر القطاع المالي والصناعي والطاقة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي من 2.067 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول، إلى 2.086 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» 0.74% ليغلق عند 9786.39 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.7% ليبلغ مستوى 9785.83 نقطة.وبلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3359.33 نقطة، فيما وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في دبي إلى 560.7 مليار درهم. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.95 مليار درهم موزعة بواقع 1.49 مليار درهم في سوق أبوظبي و456 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 364.3 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.2 ألف صفقة.

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