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الاقتصادي

مليارا درهم التداولات العقارية في الشارقة أغسطس الماضي

مليارا درهم التداولات العقارية في الشارقة أغسطس الماضي
9 سبتمبر 2022 02:51

الشارقة (الاتحاد) 

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شهدت إمارة الشارقة إبرام تداولات عقارية بإجمالي 2 مليار درهم خلال شهر أغسطس الماضي، بحسب التقرير الشهري الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وبلغ إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة خلال الشهر الماضي 2409 معاملات، حيث جاءت معاملات البيع بعدد 747 معاملة تمثل نسبة 31% من إجمالي هذه المعاملات، فيما بلغت معاملات الرهن 303 معاملات ونسبتها 12.6% وبقيمة إجمالية تجاوزت 710 ملايين درهم، وأما باقي معاملات التصرفات الأخرى فجاءت نسبتها 56.4% وبواقع 1359 معاملة مختلفة. وفيما يتعلق بمعاملات البيع، فقد جرت هذه المعاملات في 98 منطقة موزعة على مختلف مدن الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة فيها 6.3 مليون قدم مربعة.

الشارقة
التداولات العقارية
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