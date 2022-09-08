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الاقتصادي

«الطاقة والبنية التحتية» تبحث التعاون مع مجلس الطاقة العالمي

«الطاقة والبنية التحتية» تبحث التعاون مع مجلس الطاقة العالمي
9 سبتمبر 2022 02:51

دبي (وام)

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بحث المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية خلال لقائه الدكتورة أنجيلا ويلكينسون الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي سبل تعزيز أوجه التعاون في مجال الطاقة والمبادرات والخطط التي ستنتهجها اللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدعم منظومة مجلس الطاقة العالمي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشاد آل علي خلال اللقاء - الذي حضرته المهندسة نوال الهنائي مديرة إدارة طاقة المستقبل بالوزارة - بأهمية دور مجلس الطاقة العالمي في نشر وتطبيق مفهوم الطاقة للإنسان الرامي إلى تصميم وتطبيق مبادرات لخدمة الإنسان والمجتمع.

مجلس الطاقة العالمي
وزارة الطاقة والبنية التحتية
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