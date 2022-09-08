«الطاقة والبنية التحتية» تبحث التعاون مع مجلس الطاقة العالمي

دبي (وام)

بحث المهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية خلال لقائه الدكتورة أنجيلا ويلكينسون الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي سبل تعزيز أوجه التعاون في مجال الطاقة والمبادرات والخطط التي ستنتهجها اللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدعم منظومة مجلس الطاقة العالمي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشاد آل علي خلال اللقاء - الذي حضرته المهندسة نوال الهنائي مديرة إدارة طاقة المستقبل بالوزارة - بأهمية دور مجلس الطاقة العالمي في نشر وتطبيق مفهوم الطاقة للإنسان الرامي إلى تصميم وتطبيق مبادرات لخدمة الإنسان والمجتمع.