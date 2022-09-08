«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» تطلق منصة رقمية

دبي (الاتحاد) أطلقت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، تجربة رقمية شاملة لفتح حساب مستثمر جديد، لتصبح أول شركة وساطة مالية في المنطقة توفر هذه الخدمة. وتتيح هذه المنصّة الجديدة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني، البالغ عددهم أكثر من مليون عميل، بدء التداول بسرعة وسهولة، ولا سيما في ظل زيادة الطلب على شراء الأسهم وزيادة عدد الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة في سوق دبي المالي. وستتيح التجربة الرقمية الشاملة التي تقدمها المنصة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني إصدار رقم مستثمر جديد وفتح حساب وساطة بشكل فوري لدى شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية. وباتباع ثلاث خطوات بسيطة، أصبح بإمكان المستخدمين بدء واستكمال رحلتهم في التداول واستلام تفاصيل حساب التداول ورقم المستثمر خلال دقائق، وذلك بالاعتماد على التوقيعات الإلكترونية والتي تُغني عن طباعة المستندات وتوقيعها ومسحها ضوئياً ثم إرسالها بالبريد الإلكتروني. وتشكل المنصة التي تمت ترقيتها بديلاً للمعاملات الورقية السابقة المعتمدة لفتح حساب وساطة، حيث توفر للمستثمرين تجربة رقمية بالكامل والدخول السريع إلى سوق دبي المالي والذي يصنف مقياس الأسهم الخاص به من بين أفضل معايير الأسهم أداءً في العالم هذا العام. وأطلقت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، خلال شهر مارس الماضي، موقعاً إلكترونياً شاملاً لمساعدة المستثمرين الأفراد على المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة في سوق دبي المالي، مع إمكانية الدفع الفوري لمبلغ الاكتتاب لمستثمري دولة الإمارات وتسهيل سبل التحويل المصرفي للمستثمرين من خارج الدولة. وتدعم هذه التجربة الجديدة والسلسة لفتح حساب مستثمر تلك المبادرة، وذلك من خلال توفير وصول فوري إلى عمليات الاكتتابات الأولية، وهي تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي مع سوق دبي المالي لتوسيع قاعدة المستثمرين.