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الاقتصادي

السعودية تستضيف القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

القمة تستضيف أبرز صانعي السياسات ورواد تقنية الذكاء الاصطناعي في العالم
8 سبتمبر 2022 18:54

 
الرياض (الاتحاد) تستضيف مدينة الرياض في 13 سبتمبر الجاري وعلى مدى ثلاثة أيام أبرز صانعي السياسات ورواد تقنية الذكاء الاصطناعي في العالم في تجمع عالمي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في النسخة الثانية من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. ويركز المجتمعون في مناقشاتهم خلال القمة على موضوعات عدة منها الأخلاقيات التي يتوجب أن تحكم الذكاء الاصطناعي، ومدى أهمية وضع السياسات التي تمنع المخاطر التي قد تنجم عن استغلال هذه التقنيات أو استخدامها بشكل خاطئ إلى جانب توحيد وجهات النظر العالمية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستخدام العادل لها من أجل تطوير آلية عملٍ فاعلة لتسخير الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات العالم المستقبلية سواء ما يتعلق بمتطلبات الطاقة العالمية أو الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية أو توفير الرعاية الصحية للجميع، فضلاً عن دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الأمراض. وتتناول القمة جملة من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المنبثقة عن 3 محاور رئيسة هي: تقنيات الذكاء الاصطناعي وحالات استخداماتها الحالية في شتى مناحي الحياة، ومستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي وكيفية تطويره والاستفادة منه في حل أبرز التحديات حول العالم، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول لتقنياته بهدف ضمان أن يكون المستقبل حقيقة وليس خيالًا علميًا. وتُعيد القمة صياغة الحوار بين التقنية والسياسات والنظم لإيجاد تطبيق موحد للذكاء الاصطناعي وفق ركائز إنسانية تتمحور حول: المدن الذكية، وتنمية القدرات، والرعاية الصحية، والمواصلات، والطاقة، والثقافة، البيئة، والاقتصاد الرقمي.

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