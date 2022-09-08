«سفين فيدرز» تطلق خدمة شحن بحري جديدة في جنوب شرق آسيا

أعلنت سفين فيدرز التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عن تعاونها مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، الرائدة عالمياً في مجال الشحن البحري ومزودة الحلول اللوجستية البحرية والبرية والجوية، لإطلاق خدمة شحن بحري في منطقة جنوب شرق آسيا تربط سنغافورة وكولومبو وتشيناي. وستنضم سفينة «سفين بايونير» التابعة لسفين فيدرز ذات الحمولة البالغة 2034 حاوية نمطية بموجب هذا التعاون إلى سفينة «سونغا تايجر» التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» في خدمة ساحل شرقي الهند السريعة 2 والتي تربط ثلاثة موانئ رئيسية. وستقوم «سفين فيدرز بالترويج للخدمة الجديدة تحت اسم «خدمة شحن سنغافورة تشيناي كولومبو»(إس سي سي)، والتي ستكون الأولى لها في منطقة جنوب شرق آسيا في إطار جهودها لتوسيع حضورها العالمي. وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي:«يسرنا العمل مع شركائنا في مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» في خدمة ساحل شرقي الهند السريعة التي تربط بين أسواق عالمية رئيسية تضم بعض أكثف الموانئ حركة في العالم، وتساعد في تعزيز التجارة وتقلل من الوقت اللازم لتقديم الخدمات. يتمثل هدفنا الرئيسي في توفير خدمات رئيسية في البحار والمناطق التي يحتاج متعاملونا إليها في أعمالهم، ولا شك بأن إعلاننا اليوم يجسد الأفق الواسع لطموحاتنا على الصعيد العالمي». وتقدم مجموعة سفين حزمة متنوعة وشاملة من الخدمات تغطي خدمات الموانئ والخدمات البحرية وخدمات إعادة الشحن وخدمات حقول النفط والغاز البحرية والخدمات تحت سطح البحر. وتوظف في سبيل تحقيق ذلك فريقاً مميزاً من الموظفين المهنيين وأسطولاً من السفن الحديثة لضمان تقديم الخدمات والحلول اللوجستية البحرية بأعلى مستويات الكفاءة.