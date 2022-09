«طيران الإمارات» تستثمر 1.28 مليار درهم في أنظمة الترفيه

دبي (الاتحاد) وقع اختيار طيران الإمارات على نظام الترفيه الجوي الجديد تاليس AVANT Up لتجهيز أسطولها من طائرات الإيرباص A350، المقرر أن تبدأ في استلامها في عام 2024.

وسوف تستثمر طيران الإمارات أكثر من 350 مليون دولار (1.28 مليار درهم) لتجهيز أسطولها المستقبلي المكون من 50 طائرة A350 بالجيل التالي من حلول الترفيه الجوي.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «ندرك تماماً أن الترفيه على متن الطائرة يشكّل جانباً أساسياً من تجربة عملائنا، فقد كانت طيران الإمارات أول ناقلة في العالم تضع شاشة فيديو شخصية في كل مقعد على متن الطائرة، الأمر الذي لم يكن متصوّراً قبل أكثر من 30 عاماً. واليوم، لا نزال نقدم لركابنا محتوى وتجربة ترفيهية لا مثيل لهما، وأستأثرنا بجوائز أفضل ترفيه جوي على مدار الأعوام الأربعة عشر الماضية. وسوف يساهم استثمارنا في أنظمة تاليس من الجيل التالي، لتزويد أسطولنا الجديد من طائرات A350، في تعزيز ريادتنا وتمكيننا من تقديم تجارب أفضل لعملائنا».

من جانبه، رحّب يانيك أسّواد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة تاليس أفيونيكس بالشراكة مع طيران الإمارات في تحقيق مهمتها المتمثلة بتوفير «تميّز دائم» لعملائها. وقال: «سوف يوفر نظام تاليس AVANT Up الجديد لطيران الإمارات أحدث التقنيات والإمكانيات على الطائرة. ومن خلال الجمع بين شاشات Optiq 4K QLED HDR، والقوة الديناميكية الحائزة جوائز، و الجيل التالي من الخدمات الرقمية، فإن عملاء طيران الإمارات هم على موعد للاستمتاع بترفيه جوي غير عادي».

وتتضمّن تقنية نظام تاليس AVANT Up، شاشات Optiq 4k QLED HDR، الوحيدة على الطائرات التي تستخدم تقنية QLED من سامسونج لإبهار المشاهدين بأكثر من مليار لون. كما توفر إمكانية العرض الثرية وسيلة مثالية لنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي الفريد ice الذي يقدم أكثر من 5000 قناة من المحتوى بعشرات اللغات، بما في ذلك البث التلفزيوني الحي وأحدث أفلام السينما والعروض التلفزيونية والموسيقى وأول قناة تسوق على متن الطائرة في العالم.

وسوف يوفر نظام تاليس الجديد حلاً محسّناً للبث التلفزيوني الحي والأخبار بأعلى جودة على ارتفاع 40000 قدم. ويمكن لعملاء طيران الإمارات أيضاً التطلع إلى تحسين الاتصال مع شاشة Optiq الذكية الأولى على مستوى الصناعة، التي توفر اتصالين بتقنية Bluetooth وشبكة Wi-Fi لربط عدة أجهزة، بما في ذلك الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس أو حتى أجهزة التحكم في الألعاب، بالإضافة إلى دعم ما يصل إلى 60 واط USB-C لشحن الأجهزة الشخصية بسرعة.

ولمزيد من إثراء مشاركة الركاب، اختارت طيران الإمارات مجموعة متنوعة من خدمات نظام تاليس AVANT Up الرقمية بما في ذلك ميزات التخصيص المتكاملة، وإمكانيات موسعة للأجهزة الإلكترونية الشخصية PED، وتحسينات واجهة المستخدم التي تتيح للمسافرين المعاقين بصرياً الاستمتاع بتجربة غامرة.