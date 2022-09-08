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الاقتصادي

«أبوظبي التجاري» يطرح سندات خضراء بقيمة 1.8 مليار درهم

بنك أبوظبي التجاري
8 سبتمبر 2022 16:09

 أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن استكمال تسعير الإصدار الأول من السندات الخضراء للمرة الأولى على الإطلاق والتي سيتم إصدارها بتاريخ 14 سبتمبر 2022، حيث جمع البنك مبلغ 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) لدعم تمويل المبادرات المستدامة والمشاريع منخفضة الانبعاثات.
تم إصدار السندات بأجل استحقاق مدته 5 سنوات، بهامش بلغ 115 نقطة أساس فوق معدل أسعار سندات الخزينة وبمعدل فائدة يبلغ 4.5%، وتمت تغطية الإصدار بواقع 3.8 ضِعف بعد استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية ما يزيد على 1.9 مليار دولار. ويأتي الطلب القوي من المستثمرين في أعقاب جولة من الاجتماعات مع المستثمرين التي نظمها البنك، وهو ما يشكل دليلاً ملموساً على الثقة العالية ببنك أبوظبي التجاري ونهجه في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وكان البنك اعتمد ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجيته المؤسسية، واتبع نهجاً للاستدامة يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد شامل خالٍ من الانبعاثات الكربونية. 

وأكد البنك التزامه أيضاً من خلال تقديم 35 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية للتمويل الأخضر بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي في عمليات البنك التشغيلية، بما يتماشى مع طموحات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي.

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  • علاء عريقات: تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية علاء عريقات: تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يشكل الإصدار الناجح والأول من نوعه للسندات الخضراء من بنك أبوظبي التجاري إنجازاً مهماً وخطوة بارزة في مسيرة البنك نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما تعكس هذه الخطوة قناعة البنك بأهمية الدور الحيوي الذي تسهم به البنوك الكبرى في دعم التحول نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات، والتزامه الراسخ بدعم أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. واعتمدنا إطار عمل السندات الخضراء بهدف وضع أسس استراتيجية طويلة الأجل لدعم جهود جمع التمويلات لمبادرات الطاقة النظيفة ومختلف المشاريع المستدامة. ونتطلع إلى التعاون مع عملائنا وكافة الأطراف المعنية للعمل معاً على تحقيق تطلعاتنا المستقبلية وبناء مستقبل أفضل والوصول إلى الحياد المناخي».
وحقق بنك أبوظبي التجاري هذا التسعير للسندات الخضراء مدعوماً بتصنيفاته الائتمانية القوية وأبرزها تصنيف A وA-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف A+ وF1 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش. كما حصل البنك على تصنيف AA من مؤشر «إم إس سي آي» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتصنيف مخاطر متوسطة من ساستيناليتيكس لدرجة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تشكل عوائد إصدار السندات داعماً أساسياً لتمويل الاقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في إطار العمل. وتشمل المبادرات المؤهلة للحصول على قروض خضراء، المشاريع أو الشركات المرتبطة بالطاقة المتجددة والأبنية الخضراء والمعالجة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي وقطاع النقل المستدام وتعزيز كفاءة الطاقة ومكافحة التلوث وإدارته.
ويتماشى إطار العمل مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويستند إلى مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال. وتتم إدارة إطار العمل من قبل مجموعة عمل من المسؤولين في البنك من مختلف الإدارات والتي تقوم برفع تقاريرها إلى لجنة الاستدامة التابعة للإدارة التنفيذية في البنك. 

وتماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة في القطاع، حصل بنك أبوظبي التجاري على رأي مستقل من جهة خارجية للتحقق من جودة الاستدامة الخاصة بإطار العمل ومدى امتثاله لمبادئ السندات الخضراء. 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بنك أبوظبي التجاري
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