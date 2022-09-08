انخفاض أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1716.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء. ولم تشهد العقود الأميركية تغييرا يذكر واستقرت عند 1728 دولارا.
يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 863.02 دولار للأونصة، كما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2037.47 دولار. واستقرت الفضة عند 18.5143 دولار.