الجمعة 9 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"اقتصادية عجمان" تحذر من فرض رسوم على استخدام البطاقات الائتمانية

شعار "اقتصادية عجمان"
8 سبتمبر 2022 11:41

حذّرت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان المنشآت الاقتصادية من فرض أي رسوم على المستهلكين عند استخدامهم البطاقات الائتمانية أثناء عملية الدفع.

وأكدت أن فرض أي رسوم إضافية إلى المبلغ المستحق عند الشراء بسبب استخدام البطاقة الائتمانية يعد ممارسة غير قانونية، وتستوجب إعادة المبلغ المضاف إلى المستهلك.

وقال سعود الشمّري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إنه يتوجب على المتاجر والمحلّات في الإمارة الالتزام بعدم فرض أي رسوم إضافية لدى استخدام عملائهم للبطاقات الائتمانية .. موضحا أن هذه الممارسة تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها والمنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة ويحق للمستهلك المطالبة بإعادة المبلغ الإضافي.

ودعا الشمّري المستهلكين إلى القيام بالإبلاغ عن أي ممارسات في حال تعرضهم لذلك وتقديم شكوى حماية المستهلك عبر الموقع الإلكتروني للدائرة ajmanded.ae، مؤكدا أن الدائرة ستقوم باسترجاع حقه بعد التحقق من ذلك.

أخبار ذات صلة
تدريب 1209 من سائقي ومشرفات الحافلات المدرسية
شرطة عجمان تناقش استراتيجية جودة الحياة الأمنية
المصدر: وام
البطاقات الائتمانية
«اقتصادية عجمان
عجمان
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان ومحمد البواردي وريم الهاشمي وميثاء الشامسي ولمياء بنت ماجد بن سعود ونورة السويدي وسيما بحوث والحضور خلال فعاليات المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: المرأة قادرة على المشاركة في قيادة منظومة العمل لبناء السلام حول العالم
اليوم 02:54
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
الإمارات
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
اليوم 02:54
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
الإمارات
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
اليوم 02:54
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة
اليوم 02:54
هيثم الكثيري والحضور والمشاركون خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
الإمارات
54 طالباً وطالبة يُباشرون رحلتهم التدريبية في «أبوظبي للإعلام»
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©