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الاقتصادي

النفط يصعد وسط مخاوف من شح المعروض

تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
8 سبتمبر 2022 09:12

ارتفعت أسعار النفط بما يقرب من دولار للبرميل اليوم الخميس، بعد انخفاضها دون مستويات دعم فني رئيسية في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 88.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى منذ أوائل فبراير، في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 95 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 82.89 دولار للبرميل.

وتلقت الأسعار دعماً من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفا للأسعار.

واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي بعد ذلك بساعات فقط، مما يزيد احتمالات تقنين الامدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها.

وأوقفت شركة جازبروم الروسية بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما أدى إلى قطع جزء كبير من الإمدادات إلى أوروبا.

 

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