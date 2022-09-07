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الاقتصادي

أحمد أبو الغيط يشيد بالجهود التي تبذلها وكالة «آيرينا»

مقر «آيرينا» في أبوظبي
7 سبتمبر 2022 22:44

 أشاد معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أهمية دعم قدرات الدول العربية في مجال التحول الطاقة إلى مصادر نظيفة تحقيقاً لأهداف اتفاق باريس بشأن الحد من تغيرات المناخ، كون المنطقة العربية تملك إمكانات واعدة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، فرانسيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".
 وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن اللقاء تناول أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها التحضيرات الجارية للمشاركة في قمة المناخ التي ستحتضنها جمهورية مصر العربية في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وبناء قدرات الدول العربية في مجال التحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ملفات التعاون المشترك لدعم التكامل العربي في مجال الطاقة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالقول إن أبو الغيط اتفق خلال لقائه بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة على توقيع مذكرة تعاون مشترك على هامش أعمال قمة المناخ «COP27» تؤسس لإقامة تعاونٍ وثيق بين المنظمتين في المجالات المتعلقة بالطاقة.

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المصدر: وام
آيرينا
أحمد أبو الغيط
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