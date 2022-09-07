الناتج السعودي ينمو 12.2% خلال الربع الثاني

الرياض (رويترز)



أظهرت بيانات، أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع 12.2 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 مع جني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ثمار ارتفاع أسعار الخام والتعافي بعد تفشي «الجائحة».

وتجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية في نهاية يوليو التي بلغت 11.8 بالمئة. ونما الاقتصاد 2.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء «يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9 بالمئة أساس سنوي». ونمت الأنشطة النفطية 4.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.

كما زادت الأنشطة غير النفطية 8.2 بالمئة على أساس سنوي و4.5 بالمئة عن الربع الأول. كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، بزيادة 0.4 بالمئة مقارنة بالربع الأول.