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الاقتصادي

10 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

10 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية
8 سبتمبر 2022 01:39

أبوظبي (وام)

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ربحت أسواق الأسهم المحلية نحو 10 مليارات درهم في ختام جلسة منتصف الأسبوع، وسط عمليات شرائية للمستثمرين الأجانب استهدفت الأسهم القيادية في القطاع المالي بسوق أبوظبي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.62 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 2.63 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.067 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و563.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.68 مليار درهم موزعة بواقع 1.37 مليار درهم في سوق أبوظبي و197.15 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 255.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 15.3 ألف صفقة. وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فاكدس 15» بنسبة 0.63% ليغلق عند 9714.39 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوي 3382.31 نقطة. وضخ المستثمرون الأجانب نحو 110.6 مليون درهم كمحصلة شراء في سوق أبوظبي بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 305.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 195.2 مليون درهم. 
وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم مثل «العالمية القابضة» بنسبة 2.58% مع تصدره قائمة النشاط بسيولة جاوزت 374 مليون درهم، كما صعد «أبوظبي الأول» 0.77% و«طاقة» 0.82% و«ملتيبلاي» 0.47% و«أبوظبي الإسلامي» 0.34%. 
وفي سوق دبي، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.92% و«بنك المشرق» 1.26% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 118.8 مليون درهم، فيما استقر «ديوا» دون تغيير عند 2.57 درهم مستقطباً أكثر من 10.5 ملايين درهم.

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الأسهم القيادية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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