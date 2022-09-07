«ألفا لخدمات الطيران» توسع عملياتها إلى مطار رأس الخيمة

دبي (الاتحاد)

وقّعت ألفا لخدمات الطيران «ألفا» لخدمات التموين والتجزئة والضيافة في الإمارات العربية المتحدة - اتفاقية امتياز لمدة 10 سنوات مع مطار رأس الخيمة الدولي لتوسيع عملياتها.

تتضمن الاتفاقية قيام «ألفا» بالاستثمار في البنية التحتية وتقديم خدمات تموين الطائرات لأكثر من 10 شركات خطوط جوية تعمل عبر المطار.

وقال معالي المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي: نتطلع من خلال شراكتنا مع ألفا إلى تعزيز خدمات التموين ورفع مستوى تجربة الركاب في مطار رأس الخيمة الدولي بالإضافة إلى استكشاف العديد من الفرص المتاحة لتطوير الأعمال.