«خزنة» تتعاون مع «بيئة» لإنشاء مركز بيانات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «خزنة داتا سنتر»، وشركة «بيئة الرقمية» تأسيس شركة تحت مسمى «ون داتا سنتر»One Data Center، حيث ستقوم بتطوير أول مركز بيانات في إمارة الشارقة من الفئة الثالثة (Tier 3)، لتعزيز البنية التحتية الرقمية بالإمارة، في ظلّ التحوّل السريع لمراكز البيانات إلى ركيزة أساسية للمدن الذكية، وضمانة لاستمرارية الأعمال وإنجاز العمليات الرئيسية والتحكم في البيانات وحفظها. وسيتم تجهيز المركز الجديد بأنظمة عالية التقنية للأمان والتحكم في الحرائق، مع مراعاة الحفاظ على البيئة والاستدامة وقدرات الوفرة الكاملة لمواصلة تنفيذ العمليات بانسيابية.

أُقيمت مراسم التوقيع على المشروع في المقر الرئيسي لمجموعة بيئة، بحضور حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لـ «خزنة داتا سنتر»، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة. ويدعم مركز البيانات جهود حكومة الشارقة الطموحة للتحول الرقمي، وسيمكن المؤسسات من متابعة العمليات الرقمية التي تقدم خدمات عالية الأداء وقابلة للتطوير.