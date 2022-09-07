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الاقتصادي

«المصرف المركزي» و«الطيران المدني» يوقعان مذكرة تفاهم للدفع الإلكتروني

«المصرف المركزي» و«الطيران المدني» يوقعان مذكرة تفاهم للدفع الإلكتروني
8 سبتمبر 2022 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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وقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والهيئة العامة للطيران المدني أمس، مذكرة تفاهم بشأن الربط بأنظمة الدفع الإلكتروني التابعة للمصرف المركزي.
يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار سعي الجهتين لتنفيذ استراتيجية الدولة وتحقيق أهدافها فيما يخص التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة للأفراد، حيث سيتم ربط أنظمة الدفع الإلكتروني التابعة للمصرف المركزي مع «الهيئة»، مما يساعد في تعزيز الرقابة الفعالة لدفع أجور ومستحقات العاملين في قطاع الطيران المدني.
وقع مذكرة التفاهم إبراهيم عبيد إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

مصرف الإمارات المركزي
الهيئة العامة للطيران المدني
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