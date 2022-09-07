«انفستكورب» تستثمر 51 مليون دولار في «تراكر»

المنامة (الاتحاد) أعلنت انفستكورب، اليوم، أن صندوق الاستثمار في شركات سعودية خلال مرحلة ما قبل الاكتتاب العام استثمر 51 مليون دولار في شركة تراكر هولدينغ المحدودة TruKKer Holding Limited، التي تقدم منصة إلكترونية لخدمات النقل بالشاحنات في أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأجرت انفستكورب عملية التمويل هذه إلى جانب مستثمرين جدد وقدامى.

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى انفستكورب: «تتزايد في المملكة العربية السعودية الشركات الجاذبة للاستثمار، من شركات التكنولوجيا السريعة النمو مثل تراكر TruKKer إلى الشركات العائلية الراسخة التي لطالما توسعت باستمرار وتبحث الآن عن رأس المال لتحقيق المزيد من خطط التوسع. ونشهد أيضاً الكثير من الاهتمام بعمليات التمويل ما قبل الاكتتاب العام، لأن توسعة الشركات يؤمن لها حصة أكبر في السوق. كما إن المزيد من الشركات السعودية المتقدمة تثبت نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وشركة تراكر هي مجرد مثال واحد على فئة الشركات التي نعتقد أنها ستثبت أنها جذابة للغاية للمستثمرين المؤسسيين فيما يتطوّر مشهد عالم الأعمال في السعودية. وسيركز صندوقنا للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام على هذا النوع من الشركات ذات النمو المرتفع».

وقال رئيس قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا في انفستكورب وليد مجدلاني: «يسرنا أن نضيف شركة تراكر إلى محفظتنا الاستثمارية، ونتشوّق للعمل مع مؤسسي هذه الشركة الرائدة إقليمياً لاستكشاف احتمال إدراجها في السوق، بما يتماشى مع استراتيجيتنا وسجلنا الحافل في هذا المجال».

وأضاف: «بفضل التكنولوجيا الخاصة بها، تتمتع تراكر بموقع مثالي لمواصلة نموها المتسارع مع تقليل انبعاثات الكربون في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونتطلع إلى شراكتنا مع تراكر واضعين مواردنا الاستراتيجية والمالية، بالإضافة إلى خبراتنا المحلية والعالمية، في خدمة تسريع المرحلة التالية من نمو الشركة».