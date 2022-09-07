الرحلات الجوية التجارية تقفز إلى مستويات ما قبل «كورونا»
تعبيرية
7 سبتمبر 2022 19:42
أعلن اتحاد شركات الطيران الرئيسي الأربعاء، أن الرحلات الجوية التجارية عادت في يوليو إلى ثلاثة أرباع مستواها في الشهر نفسه من عام 2019 قبل تفشي وباء «كوفيد-19» الذي أضر كثيراً بهذا القطاع.
وأكد اتحاد النقل الجوي الدولي (Iata) في بيان أن حركة الملاحة العالمية بلغت «74.6% من مستوى ما قبل الأزمة». هذه النتيجة التي تم الحصول عليها في خضم موسم الصيف تمثل تسارعاً واضحاً مقارنة بيونيو عندما استعاد القطاع 70.8 % من مستوى عام 2019.
وأشاد ويلي والش المدير العام للاتحاد باستمرار التعافي «القوي»، مشيراً إلى أن «بعض الأسواق تقترب من مستويات ما قبل كوفيد».
حققت الرحلات الداخلية أفضل أداء مع 86.9% من مستوى 2019 في يوليو مقارنة بـ81.4% في يونيو، وذلك بفضل انتعاش حركة الملاحة الجوية في الصين بعد ربيع شهد قيوداً على السفر. أما الرحلات الدولية، فكانت أدنى مع 67.9% من مستوى يوليو 2019 رغم ارتفاعها مقارنة مع شهر يونيو (65%). ويتأثر معدلها خصوصاً بالوضع في آسيا، حيث لم تفتح بعد بعض البلدان حدودها بالكامل.