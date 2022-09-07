وفد أعمال من أبوظبي يزور تل أبيب لتعميق العلاقات الاستثمارية

زار وفد أعمال رسمي من إمارة أبوظبي تل أبيب كجزء من مبادرات التعاون الاقتصادي التي يتم تطويرها كأحد ثمار اتفاقية السلام الإبراهيمية التاريخية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

وتكون الوفد من عدد من أبرز الكيانات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وهم، سوق أبوظبي العالمي وصندوق أبوظبي للتنمية ومبادلة ومبادلة للبترول وأدنوك وسوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الصحة - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة AIQ المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومقرها أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وغرفة أبوظبي وHub71 وبنك أبوظبي الأول، حيث تباحثت تلك المؤسسات الاقتصادية الرائدة مع نظرائها من كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الإسرائيلية، لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفع العلاقات الثنائية على المستوى الاقتصادي.

وشارك الوفد على مدار يومين، في فعاليات منتدى الأعمال المشتركة الذي نظمه كل من بورصة تل أبيب وسوق أبوظبي العالمي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في إسرائيل. وشهدت فعاليات المنتدى، مشاركة فعالة للعديد من قادة الأعمال البارزين من إسرائيل إلى جانب قادة الفكر وكبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات الإسرائيلية المدرجة وممثلين عن كبرى الشركات الاستثمارية وغيرهم من المشاركين في سوق رأس المال. وتركزت المباحثات حول مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات على مستوى التعاون الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي حتى اليوم.

منتدى الأعمال

وتأتي زيارة وفد أعمال أبوظبي، بعد زيارة ناجحة قام بها وفد بورصة تل أبيب إلى دولة الإمارات وسوق أبوظبي العالمي في مارس 2022، حيث حدد الطرفان الركائز الأساسية التي ستقوم عليها علاقاتهما التجارية. وبناءاً على ذلك، تم توجيه دعوة رسمية لعقد منتدى الأعمال المشترك في تل أبيب من أجل توفير منصة تمكّن الطرفان من مواصلة تأسيس الأعمال التجارية وتوطيد روابطهما الاستراتيجية. وقد تم تعزيز تلك الركائز بشكل أكبر هذا العام، من خلال توقيع الطرفان لمذكرات تفاهم شملت العديد من القطاعات ذات المنفعة المتبادلة للبلدين. وخلال الزيارة الأخيرة لوفد أعمال أبوظبي، تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مهمة يوم 6 سبتمبر 2022، لاستكشاف والاستفادة من العديد من الفرص التجارية في القطاع المالي، والتي تعزز الشراكات الوثيقة والواسعة بين كلا السوقين الماليين. وحضر توقيع مذكرات التفاهم كل من محمد الخاجة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل وأحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

مذكرات تفاهم

حيث وقع سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع شركة "ستارت أب نيشن سينترال المحدودة"، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في ربط منظومة الابتكار الإسرائيلي بالفرص العالمية، لتعزيز التعاون بين الطرفين على مستوى منظومة الابتكار في البلدين. وبموجب هذه المذكرة سيعمل الطرفان معًا لتقديم مساهمات قيّمة ومواصلة تطوير هذه المنظومات من خلال العديد من المبادرات. كما سيتعاون الطرفان لاستكشاف الشراكات التجارية للشركات العاملة في المنظومة الخاصة بكل سوق، وتعزيز الحضور التجاري لها في كل من أبوظبي وتل أبيب. كما تتيح المذكرة إمكانية تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والتمويل وأنشطة الدعم المشترك مثل تنظيم الفعاليات والمناسبات وورش العمل.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومجموعة "أفنون الشرق الأوسط"، لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون المشترك وتبادل المعلومات المتعلقة بتطوير مركز معرفة الأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، مع التركيز على الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها من التقنيات ذات العلاقة، والارتقاء بجهود محو أمية الأمن الإلكتروني في المجالات ذات الصلة. بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجال الخدمات التعليمية ورفع مهارات المهنيين الحاليين وإعدادهم لوظائف المستقبل، وتمكين رواد الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات التي تساهم في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات.

كما شهدت الزيارة، توقيع مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي و"هيئة حماية الخصوصية الإسرائيلية" لمذكرة تفاهم تهدف إلى تيسير الفهم المتبادل للأطر التشريعية والإجرائية وتقنية المعلومات في السوقين الماليين فيما يخص مجال حماية البيانات والخصوصية. وتشمل مجالات التعاون الأخرى، تطوير وتبادل أفضل الممارسات لتحسين كفاءة وفعالية الأداء في السوقين، وتبادل وجهات النظر بين سلطاتيهما حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والمعلومات المتعلقة بالعمليات المرتبطة بالأحداث العامة التي تقع ضمن اختصاص كل منهما، وتوفير التدريب المتبادل لموظفيهما.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

وقال محمد آل خاجة : "آمل أن تبني الشركات الرائدة في كلا البلدين على الأسس القوية القائمة، بما في ذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتحفيز التجارة البينية الموقعة بين دولة الامارات العربية المتحدة ودولة اسرائيل، التي تهدف الى التعاون وإقامة علاقات تجارية وخلق مشاريع مشتركة تصل إلى أسواق جديدة".

وأضاف السفير آل خاجة: "سيؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل ودفع المزيد من النمو الاقتصادي لصالح كافة الإسرائيليين والإماراتيين".

استكشاف الفرص التجارية

وقال أحمد جاسم الزعابي: "تعد زيارة هذا الوفد إلى تل أبيب، شهادة على التزام إمارة أبوظبي طويل الأمد بتعزيز العلاقات بين البلدين وبناء جسور التواصل مع دولة إسرائيل. فمن خلال استكشاف الفرص التجارية الوفيرة، تجاوز اليوم حجم التعاون الاقتصادي الإماراتي الإسرائيلي مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقديرات مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، وهو الرقم الذي يتوقع أن ينمو في عام 2022 ليبلغ 2 مليار دولار".

وأضاف الزعابي: "تعد زيارة الوفد، واللقاءات التي تمت على أعلى مستوى وتوقيع مذكرات التفاهم في منتدى الأعمال، بمثابة حجر الزاوية لتحقيق نمو غير المسبوق. ونحن متحمسون لاستكشاف الفرص التنموية والاستثمارية الثنائية وتعزيز جهودنا المشتركة. كما أننا على ثقة من أن هذه الجهود التعاونية ستساعد كلا الطرفين على الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوقين من خلال التنسيق والتعاون المشترك."

قطاع الابتكار

بدوره، قال آفي هسون ، الرئيس التنفيذي لشركة Start-Up Nation Central: "منذ توقيع اتفاقيات السلام الإبراهيمية، جعلت شركة Start-Up Nation Central من تعزيز العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة إحدى مهامها الأساسية. إننا نؤمن بالإمكانات التي يختزنها قطاع الابتكار للتأسيس لعلاقات دولية متينة. إن الجمع بين التقنيات الإسرائيلية، وكل من العقلية الإماراتية المبتكرة وريادة الأعمال اللذين يحظيان بدعم قوي من سوق أبوظبي العالمي، من شأنه أن يعزز ترسيخ العلاقات التجارية وتعميق العلاقات بين الأفراد التي تشكل العنصر الأساسي للعلاقات الثنائية".

دعم الشركات الإسرائيلية

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "يمثل وفد أبوظبي إلى تل أبيب تطوراً هاماً في مسيرة العلاقات المتنامية بين سوقينا، والتي شهدت تقدماً قوياً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، لا سيما في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. كما تؤكد هذه الزيارة مدى المعرفة ومستوى الطموح الذي تمتاز بها منظومة الأعمال في إسرائيل، وعززت قناعتنا بالفوائد المتبادلة التي سيحققها التعاون بين إمارة أبوظبي وإسرائيل. وبناء على الجهود التي يبذلها مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز العلاقات والتي تكللت بافتتاح مكتبنا التمثيلي في إسرائيل لتسهيل الشراكات الجديدة، فإننا سنواصل توفير الدعم للشركات الإسرائيلية التي تتطلع لتنمية أعمالها الدولية من خلال توفير فرص الاستثمار الاستراتيجية لها في إمارة أبوظبي وخارجها".