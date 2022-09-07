17.3 ألف محطة لتوزيع الكهرباء في العين

سيد الحجار (أبوظبي) تمتلك شركة العين للتوزيع 17.283 محطة لتوزيع الكهرباء بمستويات جهد مختلفة وطول شبكة إجمالي يبلغ 29301 كيلومتر، حيث توفر هذه المحطات والشبكات خدمات توزيع الكهرباء لمناطق مختلفة بواقع 7641 محطة تخدم مدينة العين، و4324 محطة للمنطقة الشمالية، و2067 محطة بالمنطقة الجنوبية، و3251 محطة تخدم المنطقة الغربية، حسب عبدالله الشرياني، مدير عام الشركة.

وقال عبدالله الشرياني لـ «الاتحاد»: إن شركة العين للتوزيع تمتلك 8 محطات تعمل على توفير خدمات توزيع المياه لمناطق مختلفة بحجم شبكة يبلغ طولها 5085 كيلومتراً، موزعة بواقع 4 محطات تخدم مدينة العين، ومحطة واحدة تخدم المنطقة الشمالية، و3 محطات تخدم المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى شبكة توزيع مياه تخدم المنطقة الغربية.

وأعلنت شركة العين للتوزيع، منتصف العام الماضي، عن تنفيذ 15 مشروعاً في البنية التحتية للمياه والكهرباء، حيث استثمرت أكثر من 416 مليون درهم لاستكمال المشاريع التطويرية في المناطق السكنية والحضرية في أنحاء منطقة العين.

عبدالله الشرياني

رفع الكفاءة التشغيلية

وأكد مدير عام شركة العين للتوزيع أن الشركة تولي اهتماماً شديداً بوضع خطط من شأنها أن ترفع كفاءة عمليات توزيع المياه والكهرباء وتقليل الهدر إلى أقل مستوى، بالإضافة إلى الاستثمار في القوى البشرية بالشركة وتدريبها، وتوفير أيدٍ عاملة ماهرة من شأنها أن ترفع الكفاءة التشغيلية وتضمن توفير إمدادات مياه وكهرباء بشكل مستمر دون انقطاع.

وأشار إلى اهتمام الشركة بعقد ندوات تثقيفية مجتمعية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه والكهرباء ومحاولة تغيير النمط الاستهلاكي لدى المستخدمين وتسليط الضوء على الأثر البيئي والاجتماعي الذي ينتج عن الاستهلاك غير المسؤول للموارد.

وأضاف: تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً ضمن خطط العين للتوزيع للارتقاء بكفاءة عملياتها وضمان استدامة ونمو أعمالها، فقد أظهرت تقنيات الذكاء الاصطناعي التي استخدمناها مؤخراً نتائج لافتة من خلال توفير قراءات دقيقة ولحظية ساهمت في تنفيذ عمليات صيانة استباقية وتقليل الأعطال التقنية التي تواجه شبكات التوزيع.

ارتفاع الطلب على المياه والكهرباء

وقال الشرياني: إن ارتفاع الطلب على المياه والكهرباء من أهم التحديات التي تواجه شركات التوزيع وخصوصاً في منطقة الخليج لما تشهده من نمو اقتصادي، ما يعزز من أهمية وضع الخطط لرفع الكفاءة التشغيلية وضمان توفير إمدادات مياه وكهرباء بشكل مستمر دون انقطاع.

وأوضح أن عدد سكان منطقة العين يصل إلى أكثر من 800 ألف نسمة، وتعتبر «العين للتوزيع»، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن عمليات توزيع المياه والكهرباء في منطقة العين وضواحيها ويبلغ عدد نقاط الخدمة أكثر من 250 ألف نقطة.

جودة الخدمات

وفيما يتعلق بالمشاريع الجديدة للشركة، أوضح الشرياني أن «العين للتوزيع» قامت خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للمرافق الذي استضافته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» خلال شهر مايو الماضي، بعرض مجموعة من الإنجازات التي مكنتها من الارتقاء بمستوى خدمات التوزيع للمتعاملين، مثل مشروع مسجدي وهو أول مشروع تم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومن المفترض أن يؤدي إلى توفير ما يقارب مليون متر مكعب بشكل سنوي، مشيراً إلى أنه استكمالاً لما تم إنجازه من مشروع مسجدي، تم إطلاق برنامج تطوير الثقافة المؤسسية بداية عام 2022 خلال معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وذكر أن الشركة قدمت أول محطة ضخ وتعبئة صهاريج المياه والتي تعمل بشكل آلي بالكامل، وتعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، كما قدمت الشركة نظام إدارة شبكات توزيع المياه الذكي، والذي ساهم بخفض فاقد المياه من 45% ليصل إلى 8% فقط، كما استعرضت خلال المؤتمر عدداً من الحلول الرائدة في مجال استخدام مضخات المياه ورفع كفاءة ألواح الطاقة الشمسية، والتي تمكنت من الحصول على براءات اختراع خاصة بها.

وأكد الشرياني أهمية مثل هذه الفعاليات في تسليط الضوء على دور دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في قيادة عمليات التحول في قطاع الطاقة والمرافق ومواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة والعالم.