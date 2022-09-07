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الاقتصادي

الإمارات والسعودية تتصدران قائمة «فوربس» لأقوى 100 شركة عائلية عربية

غلاف قائمة «فوربس» لأقوى 100 شركة عائلية عربية
7 سبتمبر 2022 16:39

 
دبي (الاتحاد) استحوذت دولة الإمارات والسعودية على 62% من قائمة «فوربس» لأقوى 100 شركة عائلية عربية. وتصدرت الشركات السعودية القائمة بواقع 37 شركة، تليها الإمارات بـ25 شركة، والكويت بـ8 شركات. وتمثل هذه الدول الثلاث 75% من تصنيف أقوى 20 شركة عائلية عربية. من بين الشركات المصنفة، 89% منها تعمل في قطاعات متنوعة، مع توجهها نحو تنويع استثماراتها في مختلف المجالات والمناطق الجغرافية. يليها قطاع التجزئة بواقع 3 شركات، والاستثمارات بواقع شركتين. ومن بين أقوى 100 شركة عائلية هذا العام، 8 شركات منها مملوكة لأثرياء عرب. فيما بلغ صافي ثروة مؤسس مجموعة سيفيتال الجزائرية يسعد ربراب 5.1 مليار دولار في أغسطس 2022، مما يجعله ثاني أغنى ملياردير عربي في العالم.

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