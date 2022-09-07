«الصير مارين» توقع اتفاقية تعاون مع «نِت بلك»

أبرمت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين»، التابعة للشركة العالمية القابضة، اتفاقية تعاون مع «نِت بلك» (Netbulk Pte Ltd)، وهي شركة متخصصة في الحلول والخدمات البحرية ومقرها سنغافورة، ويأتي ذلك في إطار جهودها المبذولة لترجمة مستهدفات استراتيجيتها للنمو وتوسيع نطاق محفظتها من خدمات الشحن الدولية. وتباشر «نت بلك»، التي تأسست عام 2015، مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة وتأجير السفن والاستشارات والاستثمار، وهي توفر خدمات الشحن لعملائها من شركات الشحن ومستأجري السفن في جميع أنحاء العالم. وبموجب هذه الاتفاقية، ستركز الشركتان على منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وستدعم العملاء في التغلب على التحديات والصعوبات الناشئة عن نقص سلاسل التوريد، من خلال التعاون مع 10 سفن مخصصة للأغراض التجارية، كما تتبنّى الصير مارين خططاً للتوسع وزيادة أسطولها من السفن من خلال الشراكات أو صفقات الاستحواذ المستقبلية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في شحن 5 ملايين طن من البضائع السائبة الجافة خلال عام واحد، مع توقعات بأن تصل قيمة البضائع إلى 100 مليون دولار.وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين: «أظهرت تحليلات التوجهات السائدة في السوق اتساع آفاق النمو في تجارة البضائع السائبة الجافة، وهو ما ستصاحبه زيادة في الطلب على خدمات شحن البضائع. ومن هنا تبرز أهمية تعاوننا مع شركة 'نِت بلك'، إذ نتطلع إلى تعزيز قدراتنا في سنغافورة، تماشياً مع جهودنا المبذولة في تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأجل على مستوى قطاع الشحن من خلال تدشين مبادرات إقليمية رئيسية وتأمين التعاون مع سفن تجارية، لمواجهة تحديات سلسلة الإمداد التوريد. وبفضل خبراتنا الطويلة وكفاءة 'نِت بلك' في إدارة البضائع، ستتمكن شركتنا من تقديم حلول لوجستية رائدة على مستوى قطاع الشحن كما ستؤمّن وصول عملائها إلى مجموعة واسعة من الخدمات والحلول السريعة».