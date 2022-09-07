«أدنيك» تعتمد هوية مؤسسية جديدة

كشفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) عن هويتها المؤسسية الجديدة، في خُطوة تهدف إلى تعزيز حضور القطاعات التجارية الستة الرئيسية للشركة، بما فيها مراكز المعارض والمؤتمرات وتنظيم الفعاليات والضيافة والطعام والخدمات المخصصة بإقامة الفعاليات والفنادق والسياحة الترفيهية، وتدعم حضورها بقطاعي سياحة الأعمال والترفيه ودعم التنوع الاقتصادي.

تحقيق قيمة مضافة

حميد مطر الظاهري

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تعكس الهوية المؤسسية الجديدة للمجموعة استراتيجيتنا الرامية لتنويع عملياتنا من خلال التركيز على عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في صناعتي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية وتحقيق التكامل فيما بينها، الأمر الذي يسهم في تعزيز تنافسيتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي وزيادة المساهمات المباشرة وغير المباشرة لوحدات الأعمال التابعة للمجموعة، لتحقيق قيمة مضافة على اقتصاد إمارة أبوظبي والدولة، وذلك وفق تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة».

وأضاف الظاهري: «تُسلط هذه الخطوة الضوء على مجموعتنا باعتبارها من الشركات التجارية الرائدة، والتي تمتد أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، بما ينسجم بالكامل مع خطط النمو المستقبلي التي اعتمدناها للمجموعة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا على حدّ سواء. ونوفر خدماتنا للشركات والمسافرين لأغراض الترفيه بما يعود بفائدة اقتصادية واجتماعية ملموسة على أبوظبي، ويسهم بالتنمية المستدامة لقطاع السياحة في الإمارة».

5 مجالات أعمال

وتنطوي تحت مظلة مجموعة أدنيك عدد من الشركات المتخصصة التي تعمل بانسجام في ستة مجالات أعمال رئيسية، تتصدرها أدنيك لمراكز المعارض والمؤتمرات التي تزخر بأجندات غنية من الفعاليات التخصصية الرائدة. وتمتلك المجموعة وتُشغّل ثلاثة مراكز دولية بارزة، بما فيها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات وإكسل لندن.

ويشمل ثاني قطاعات الأعمال لدى الشركة أدنيك لتنظيم الفعاليات التي تقوم بتنظيم الفعاليات البارزة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك ثمانية معارض دولية تُنظّمها المجموعة، وهي معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس)، ومعرض الدفاع البحري (نافدكس)، ومعرضا الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس)، والمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار)، والكونغرس العالمي للإعلام، ومعرض أبوظبي الدولي للقوارب، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية.



6 فنادق عالمية

ويضم قطاع الأعمال الثالث أدنيك للفنادق التي تمتلك ستة فنادق عالمية مرموقة، وتُقدم خدماتها للمسافرين لأغراض الأعمال والترفيه على حد سواء، وهي ألوفت لندن إكسل، ودبل تري باي هيلتون لندن إكسل، وألوفت أبوظبي، وأنداز كابيتال جيت أبوظبي، وأنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي، وقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، وذلك إلى جانب استحواذها على حصة ببعض الفنادق مثل شانجريلا قرية البري، وفيرمونت باب البحر، وفندق غراند حياة أبوظبي، وبارك روتانا أبوظبي، إلى جانب فندق تريدرز، قرية البري.

ويشتمل القطاع الرابع على أدنيك للخدمات، التي تقدم مجموعة واسعة من الحلول المخصصة والتي تشمل التصميم والإنتاج الصوتي والمرئي وبناء الأجنحة والمقاولات والطباعة كافة التجهيزات في مجال صناعة الفعاليات.

في حين تختص أدنيك للطعام والضيافة والتي تُقدم خدمات الضيافة والطعام في جميع أنحاء دولة الإمارات، فضلاً عن تشغيلها لشركة الاتحاد لخدمات توريد الطعام.

وتركز أدنيك للسياحة على السياحة الترفيهية، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات وغيرها من الأسواق التي تنشط فيها الشركة، بوصفها وجهات سياحية رائدة تستقطب أكبر عدد ممكن من الزوار من جميع أنحاء العالم من خلال توفير التجارب المتفردة التي تُتيح لهم استكشاف هذه الوجهات والاستمتاع بما تزخر به من عوامل الجذب. وتتحقق هذه الأهداف من خلال شركة سياحة 365، التي تضم شركات كابيتال للسفر وكابيتال إكسبيرينس، وكابيتال للعطلات، وكابيتال درايف.