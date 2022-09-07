600 مليار درهم أصول المصارف الإسلامية في الإمارات

تجاوزت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة حاجز 600 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن أصول المصارف الإسلامية وصلت إلى 608.8 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 3.13% أو ما يعادل 18.5 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.

وأوضحت الإحصائيات أن أصول المصارف الإسلامية زادت على أساس شهري بنسبة 1.74% توازي 10.4 مليار درهم، مقابل 598.4 مليار درهم في مايو الماضي، وارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1.21% أو ما يعادل 7.3 مليار درهم، مقابل 601.5 مليار درهم في يونيو 2021.

الائتمان المصرفي

وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 395.4 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.1% أو ما يوازي 8.1 مليار درهم، مقابل نحو 387.3 مليار درهم في يونيو 2021، فيما زاد على أساس شهري بنسبة 0.4% توازي 1.5 مليار درهم، مقارنة بشهر مايو الماضي، وارتفع خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3.2% أو ما يعادل 12.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 383 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

استثمارات البنوك

وارتفعت الودائع في المصارف الإسلامية على أساس شهري بنسبة 3% تعادل 12.6 مليار درهم لتصل إلى 430.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 418.1 مليار درهم في مايو السابق عليه، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 0.61% مقارنة بنحو 428.1 مليار درهم في يونيو 2021. وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 95.4 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، موزعة بواقع 63.2 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و19.3 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» و2.6 مليار درهم في الأسهم، و10.3 مليار درهم استثمارات أخرى.

البنوك التقليدية

وصل إجمالي أصول البنوك التقليدية العاملة في الدولة إلى 2.84 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8.9% مقارنة بنحو 2.607 تريليون درهم في نهاية يونيو 2021، وبارتفاع بنحو 4% خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري، مقارنة بنحو 2.73 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.3% من أصول الجهاز المصرفي في الدولة، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.7%.

ووصل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.47 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.4%، فيما زادت الودائع المصرفية في البنوك التقليدية إلى 1.661 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 12.2%.

وارتفع إجمالي استثمارات البنوك التقليدية إلى 391 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، موزعة بواقع 256.2 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين»، و86 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و14.4 مليار درهم في الأسهم، و34.4 مليار درهم استثمارات أخرى.