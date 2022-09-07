إطلاق «توليدو» ضمن مشروع «بلووم ليفينج»

أطلقت شركة بلووم القابضة، «توليدو» والذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي. وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح المرحلة الأولى «قرطبة»، والتي تم بيع جميع وحداتها خلال أربع ساعات فقط من طرحها للبيع، ومن المقرر استكمالها بحلول الربع الأخير من عام 2024. ويتميز بلووم ليفينج بتصميم معماري مستوحى من فن العمارة الإسبانية، وتتنوع الوحدات السكنية المتاحة للشراء في «توليدو» بين منازل تاون هاوس المكونة من غرفتين أو 3 غرف بمساحات تتراوح بين 120 و171 متر مربع، والفلل المستقلة التي تضم ما بين 3 إلى 5 غرف نوم بمساحات تتراوح بين 254 و428 متراً مربعاً. وتبدأ الأسعار من 1.6 مليون درهم، بخطط سداد مرنة، ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من مشروع بلووم ليفينج بحلول الربع الثاني من عام 2025.وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: حققت المرحلة الأولى «قرطبة» نجاحاً لافتاً ما يعكس قدرة بلووم القابضة على تلبية احتياجات السوق وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة في مجمعات سكنية متعددة الاستخدامات، وباعتبارنا أحد أبرز المطورين العقاريين في أبوظبي، تأتي هذه الخطوة لتؤكد التزامنا بمواكبة متغيرات القطاع العقاري في الإمارة والمساهمة في تطويره. وأضاف: يعتبر إطلاق المرحلة الثانية «توليدو» خطوة رئيسية في مسيرة تطوير مشروع «بلووم ليفينج»، ويسرنا إضافة وحدات سكنية جديدة إلى المشروع الذي يجسد المكان الأمثل للعيش في بيئة تجمع بين ريادة التصميم ومعايير التميز، ونحن على ثقة تامة بجودة هذه الوحدات وقدرتها على استقطاب اهتمام المستثمرين والملاك.« وسيتمكن سكان توليدو من الاستفادة من باقة المرافق المتوفرة في بلووم ليفينج، وبالخدمات التي يوفرها النادي الرئيسي في بلووم ليفينج والتي تشمل أحواض السباحة والمرافق الرياضية والترفيهية، فضلاً عن المركز الصحي. ويضم بلووم ليفينج مركز تجاري (تاون سنتر) يقع في قلب المجمع السكني يتضمن محلات تجارية، ومطاعم ومقاهي، فضلاً عن مدرجات وساحات مفتوحة (بلازا) مخصصة للتجمعات والأنشطة الترفيهية. كما سيشمل توليدو مركز مجتمعي يضم أحواض السباحة ومناطق مخصصة للعب الأطفال محاطة بمساحات وحدائق خضراء. ويمتد المجمّع السكني ذو التصميم المبتكر على مساحة 2.2 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق، وتم مؤخراً تصنيف»بلووم ليفينج" كمنطقة استثمارية مما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع.