الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بصورة حادة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1692.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1703.30 دولار.
وعززت بيانات قطاع الخدمات الأميركي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاما، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.