%13 نمواً سنوياً لسوق الأمن السحابي في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

ينمو سوق الأمن السحابي في الإمارات العربية المتحدة، بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 13.26% خلال الفترة من (2022 - 2027)، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.

وأرجع التقرير الذي اطلعت عليه «الاتحاد» نمو سوق الأمن السحابي في الدولة إلى الاستثمارات السريعة من قبل مزودي الخدمات السحابية العالمية والإقليمية في الدولة، والتدابير الحكومية الاستباقية نحو تعزيز الأمن السيبراني، وزيادة اعتماد الخدمات السحابية من قبل المؤسسات لتعزيز المرونة وقابلية التوسع مع الحفاظ على فعالية التكلفة.

وأكد أن الإمارات جاءت في طليعة الدول من حيث تبني الخدمات السحابية، سواء في الهيئات الحكومية أو الشركات الخاصة، وبالتالي عززت الكتلة السحابية العميقة في البلاد الحاجة إلى أمان إلكتروني أقوى، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب على حلول الأمان السحابي.

ويوفر الأمان السحابي الحماية للخدمات المستندة إلى السحابة، وهو متاح كحل مستقل أو كجزء من مجموعة من المنتجات، ويتيح الأمان السحابي ميزات، مثل فحص الثغرات الأمنية، واكتشاف التسلل، والتشفير، وإدارة الهوية والوصول (IAM)، وأمن التطبيقات والرسائل.

استراتيجية وطنية

ونوه التقرير بأن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA) في دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت خلال عام 2019 الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لبناء نظام شامل للأمن السيبراني لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحفيز التحول الرقمي من خلال تنفيذ 60 مبادرة تستند إلى 5 ركائز لتشديد أسس الأمن السيبراني.

وأكد التقرير أن المبادرات المتنامية لحكومة الإمارات العربية المتحدة لأتمتة مختلف الأنشطة لتعزيز تقديم الخدمات وزيادة إمكانية الوصول ساهم في نمو السوق، متوقعاً أن تؤدي المبادرات المختلفة، مثل التوقيع الإلكتروني إلى زيادة الطلب على الأمن السحابي في السنوات القادمة.

ولفت التقرير أن جائحة «كوفيد» أدت إلى زيادة الطلب على الخدمات المستندة إلى الحوسبة السحابية في الإمارات، ويرجع ذلك إلى التسارع الكبير في اعتماد الخدمات السحابية في المنطقة أثناء «الجائحة»، حيث بدأت العمليات التجارية المختلفة باستخدام الخدمات السحابية لخفض التكاليف والعمل عن بُعد، مما زاد الطلب على حلول الأمان السحابية، كما قامت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالتحول المفاجئ نحو سياسات العمل من المنزل مما أثر بشكل إيجابي على نمو السوق.

وغطى التقرير أنشطة أهم الشركات العاملة في مجال السحابة في الإمارات، مثل «IBM Middle East»، و«Oracle Systems Limited»، و«Microsoft Gulf»، و«Juniper Networks Inc»، و«Cisco Middle East»، و«Palo Alto Networks»، و«Fortinet Inc»، و«CyberArk Software».

التحول الرقمي

ومن جانبه، قال طلال شيخ، أستاذ مشارك، مدير الدراسات الجامعية لكلية الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، جامعة هيريوت وات دبي لـ «الاتحاد»، إنه في الماضي كان الموظفون متصلين بشبكة الشركة من مكاتبهم، والوصول إلى ملفاتهم وحساباتهم من خوادم وأنظمة الشركة المحمية.

وأضاف أنه مع تغيير نموذج العمل والتحول إلى العمل عن بُعد، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مستندات الشركة وتطبيقاتها من أي مكان وفي حين أن العمل عن بعد يجلب العديد من الفوائد للموظفين، فإنه يزيد من أهمية تبني حلول الحماية ضد الهجمات السيبرانية.

ولفت إلى أن تقرير توقعات الأمن السيبراني العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بين زيادة هجمات برامج الفدية بنسبة 151% في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من عام 2021 وبسبب العمل عن بُعد، أصبح اكتشاف الدخول غير المصرح به أكثر صعوبة، حيث يستخدم المتسللون عادةً بيانات تسجيل دخول إحدى المستخدمين الشرعيين.

وقال شيخ، إن امتلاك الأدوات والممارسات الصحيحة لضمان سلامة الخدمات السحابية لم يعد ترفاً، بل أصبح ضرورة ملحة لافتاً إلى أن الشركات في الشرق الأوسط تستثمر بالفعل في بناء بنية تحتية سحابية مرنة لمواجهة الهجمات.

مسؤولية جماعية

وحول أهم الإرشادات للارتقاء بمستوى الحماية والأمن السحابي قال شيخ، إن أفضل طريقة للتعامل مع أمن السحابة هو التعامل معها على أنها مسؤولية جماعية، فكلما زاد وعي الموظفين بكيفية حماية بيانات حساباتهم، وكيفية الإبلاغ عن المحاولات المشبوهة، قل حدوث الانتهاكات.

بشكل عام، ومع تبني دول المنطقة للحلول والتقنيات الرقمية، مثل الحوسبة السحابية لتحقيق أهداف التحول الخاصة بها، سيصبح أمن السحابة أكثر أهمية.

المصادقة المتعددة تحمي من 99.9% من محاولات الاحتيال

أكد تقرير لشركة مايكروسوفت العالمية، أن المصادقة متعددة العوامل «MFA» تحمي من 99.9% من محاولات الاحتيال.

وقال طلال شيخ، إن الضوابط الأمنية القوية حول كيفية تسجيل المستخدمين للدخول إلى السحابة هي الخطوة الأولى المهمة التي يجب على الشركات اتخاذها، كما يجب أن يتطلب تسجيل الدخول إلى الخدمات أكثر من مجرد اسم المستخدم وكلمة المرور. وأوضح أنه يمكن إجراء المصادقة متعددة العوامل من خلال مطالبة المستخدمين بالنقر فوق تنبيه على هواتفهم الذكية، أو القائمة على الأجهزة، أو استخدام مفتاح «USB» آمن على الكمبيوتر والأهم من ذلك، أن اعتماد هذا الأسلوب يمكن أن يكون بمثابة تنبيه للشركات بأن مستخدماً غير مصرح له يحاول الوصول، حيث يتم إرسال الإشعارات عادةً إلى حسابات المستخدمين للوصول إليها ويمكن أن يساعد هذا الشركات في معالجة الهجمات الضارة قبل أن تبدأ في تشكيل تهديد، وبالتالي التدخل السريع.