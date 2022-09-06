2.5 مليون مقعد مجدول على رحلات الطيران بالدولة منذ بداية سبتمبر

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة منذ بداية شهر سبتمبر لتصل إلى 2.55 مليون مقعد مجدول، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي»، التي أظهرت إضافة 1.28 مليون مقعد جديد خلال الأسبوع الجاري، ما يعكس الزخم المتواصل في تعافي قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات واستعادته لنحو %86 من مستوياته قبل جائحة «كوفيد-19».

بحسب بيانات المؤسسة المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، حافظت دولة الإمارات على مركزها الـ 18 عالمياً والأول إقليمياً بين قائمة أكبر 20 سوقاً في السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران هذا الأسبوع، وهي القائمة التي تصدرتها الولايات المتحدة والصين والهند.

أكبر 20 ناقلة جوية

وأظهرت البيانات أن «طيران الإمارات» استحوذت على 1.11 مليون مقعد من إجمالي السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران بمطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي مكنها من احتلال المرتبة الخامسة عشرة عالمياً بين أكبر 20 ناقلة جوية في السعة المقعدية المجدولة لهذا الأسبوع.

واستحوذ قطاع السفر في الإمارات على الجزء الأكبر من السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي من المقرر أن تشغل نحو 4.4 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري مقارنة مع 4.56 مليون مقعد في الأسبوع الماضي، وبنمو نسبته 50.7% عن الأسبوع المماثل من العام الماضي. وأظهرت البيانات أن السوق الإماراتية تستحوذ على نحو 28.5% إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

حركة المسافرين

وفي سياق متصل، احتلت «طيران الإمارات» المرتبة السابعة على قائمة أفضل 10 شركات طيران في العالم من حيث قائمة حركة المسافرين، في تصنيفات Cirium العالمية لمسافري الخطوط الجوية لعام 2021، بعد أن نقلت الشركة أكثر من 19.6 مليون مسافر، فيما قفز تصنيف «فلاي دبي» 38 مركزاً لتحتل المرتبة الـ 63 عالمياً في تصنيف عام 2021، مقارنة مع بتصنيف عام 2019.

وتصدرت القائمة شركات الطيران الأميركية «أميركان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث وست إيرلاينز» على المراكز الأربعة الأولى على التوالي، بينما احتلت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة «رايان إير» المرتبة الخامسة في القائمة. واحتلت شركة طيران جنوب الصين ومقرها جوانجزو المركز السادس، تلهتا «طيران الإمارات» في المركز السابع ثم شركة الخطوط الجوية القطرية، في المركز الثامن، بينما احتلت شركة طيران شرق الصين المرتبة التاسعة، تليها الخطوط الجوية التركية في المركز العاشر.

ونقلت «طيران الإمارات» 19.6 مليون راكب، بنمو 199%، في السنة المالية 2021 - 2022، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 150%، فيما سجل إشغال المقاعد نسبة 58.6% مقارنة مع 44.3% في السنة المالية السابقة.