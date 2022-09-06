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الاقتصادي

1.1 تريليون دولار قيمة المشاريع التنموية بالسعودية

1.1 تريليون دولار قيمة المشاريع التنموية بالسعودية
7 سبتمبر 2022 01:40

الرياض (وكالات)

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تجاوزت القيمة الإجمالية لمشاريع العقارات والبنية التحتية منذ إطلاق خطة التحول الوطني في المملكة العربية السعودية المتعلقة برؤية 2030، والتي جرى إطلاقها في 2016 نحو 1.1 تريليون دولار، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك.
وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط بالشركة لوكالة بلومبرج: «تتكشف رؤية جديدة جريئة في المملكة العربية السعودية، فالتحول الهائل الذي يحدث في أسرع الاقتصادات نمواً في العالم واضح للعيان عبر المشهد الحضري بأكمله. مع أكثر من 555 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 275 غرفة فندقية، وأكثر من 4.3 مليون متر مربع من مساحات التجزئة وأكثر من 6.1 مليون متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة المتوقعة بحلول عام 2030، فإن البناء المخطط له في المملكة سيجعلها أكبر موقع بناء عرفه العالم على الإطلاق».

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