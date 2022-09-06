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4 عروض لعقد الخدمات  الاستشارية في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

4 عروض لعقد الخدمات  الاستشارية في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
7 سبتمبر 2022 01:40

دبي (الاتحاد) 

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تلقت هيئة كهرباء ومياه دبي أربعة عروض من شركات عالمية لعقد الخدمات الاستشارية للمرحلة السادسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل، ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وستبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة السادسة من المجمع 900 ميجاوات. 
وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».
وأضاف ويحظى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية منذ إطلاقه باهتمام واسع من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نموذج المنتج المستقل.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
الطاقة الشمسية
مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
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