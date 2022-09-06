3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 3 مليارات درهم. إذ شهدت الدائرة تسجيل 408 مبايعات بقيمة 893.55 مليون درهم منها 38 مبايعة أراض بقيمة 152.86 مليون درهم و370 مبايعة شقق وفلل بقيمة 740.68 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 26 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى. وتصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.16 مليار درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 1.83 مليار درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 327.98 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 294 مليون درهم. فيما تم تسجيل 16 هبة بقيمة 26.98 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.