546.4 مليار درهم نمو القيمة السوقية للشركات المدرجة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية بدولة الإمارات (أبوظبي ودبي)، بنحو 546.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022 بنمو 27.7% لتصل إلى 2.5176 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 1.9712 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

وتوزعت الزيادة الجديدة في القيمة السوقية على 391.4 مليار درهم ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي

بنسب زيادة بلغت 24.9% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فيما بلغت حصة سوق دبي المالي من الزيادة الجديدة 155 مليار درهم تعادل ارتفاعاً بنسبة 38.8% خلال نفس فترة المقارنة.

5 شركات جديدة

وزاد عدد الشركات المدرجة في السوقين بـ 5 شركات جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ليرتفع عدد الشركات الإجمالي المدرجة في السوقين إلى 149 شركة بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 144 شركة بنهاية عام 2021.

وارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بـ 4 شركات جديدة ليصل إلى 86 شركة فيما شهد سوق دبي المالي إدراج شركة واحدة جديدة، ليرتفع عدد الشركات المدرجة بالسوق إلى 63 شركة في نفس الفترة.

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 63.2% على أساس سنوي، فيما ارتفع المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.9%، (على أساس ربع سنوي) خلال الربع الثاني من سنة 2022.

ووفقاً للبيانات ارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق بمقدار 209.8 مليار درهم ليصل إلى 1963.4 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من سنة 2022.

وانخفضت قيمة التداول الربعية بنسبة 2.1% (على أساس ربع سنوي) في الربع الثاني من سنة 2022 لتصل إلى 98.8 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 27.8% على أساس سنوي، وسجل المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم، ارتفاعاً بنسبة 2% (على أساس ربع سنوي) خلال الربع الثاني من سنة 2022، كما ارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق بمقدار 132.6 مليار درهم ليصل إلى 554.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من سنة 2022.

وارتفعت قيمة التداول الربعية بنسبة 16.8% (على أساس ربع سنوي) خلال الربع الثاني من سنة 2022 لتصل إلى 26.6 مليار درهم.

5.8 مليار درهم مكاسب سوق دبي

ارتفع سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس، ليضيف مكاسب سوقية بنحو 5.8 مليار درهم، مع تفاؤل المستثمرين بالإعلان عن المضي قدماً في عملية الطرح العام الأولي لشركة «سالك».

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة إلى 2.62 تريليون درهم بنهاية الجلسة، موزعة بواقع 2.05 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و564.13 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.24% أو ما يعادل 41.68 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في 3 أسابيع، ليغلق عند 3396.11 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوي 9653.13 نقطة. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.59 مليار درهم موزعة بواقع 1.33 مليار درهم في سوق أبوظبي و251.29 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 254.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.2 ألف صفقة.