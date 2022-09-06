300 خبير و40 مؤسسة عالمية في «ملتقى دبي للميتافيـرس»

دبي (الاتحاد)

يشهد «ملتقى دبي للميتافيرس» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل 28 سبتمبر الحالي، مشاركة 300 من الخبراء العالميين وصنّاع القرار والسياسات، وأكثر من 40 مؤسسة متخصصة.

ويشهد الملتقى مشاركة بارزة لشركائه من المؤسسات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية العالمية، بما في ذلك «المنتدى الاقتصادي العالمي» و«ميتا» و«ماستر كارد» و«إكسنتشر» و«طيران الإمارات» وغيرها.

وتتمثل هذه المشاركة في تنظيم ورشات عمل متخصصة حول مختلف القطاعات التكنولوجية المستقبلية، ومعارض وتجارب مبتكرة لاستعراض أحدث تقنيات الميتافيرس والعالم الرقمي، إضافة إلى مشاركة خبرائها في الجلسات الحوارية لتسليط الضوء على أبرز فرص توظيف تكنولوجيا الميتافيرس في مختلف المجالات المحورية والتي ستشكل نقلة نوعية في مستقبل البشرية.

ويتيح الملتقى الذي أعلن إطلاقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، فرصة للمشاركين لاستشراف مستقبل الميتافيرس ودراسة إمكاناته وتطبيقاته الواعدة، من أجل الاستفادة من هذه التكنولوجيا الثورية في تحسين جودة حياة المجتمعات حول العالم.

وقال جيريمي يورجنز العضو المنتدب ورئيس مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لطالما كانت دبي في طليعة مدن العالم في تطبيق التقنيات الجديدة ومن أكثرها استعداداً للمستقبل، وهي الوجهة الأفضل لكبار الخبراء والمستقبليين للعمل معاً على استكشاف الفرص والتحديات التي يقدمها عالم الميتافيرس».

من جهته، قال فارس عقاد المدير الإقليمي لشركة «ميتا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سيشكل الميتافيرس الحقبة القادمة من عالم الإنترنت، وسيتيح فرصاً حقيقية لتطوير تجارب اجتماعية مبتكرة تسمح للناس بالعمل والتعلم والتواصل الاجتماعي بطرق غير مقيدة بالمكان. وتعتمد القدرة على بناء بيئة مستدامة ومؤثرة في عالم الميتافيرس على رغبة وقدرة الدول والشركات والقطاعات بالتعاون المشترك».