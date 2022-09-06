التضخّم في هولندا يسجل مستوى قياسياً عند 12%

ارتفعت أسعار الاستهلاك في هولندا بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، في أعلى مستوى تشهده البلاد منذ العام 1945، وفقاً لبيانات رسمية نُشرت الثلاثاء. وأشار مكتب الإحصاء المركزي الهولندي (CBS) إلى أنّ «الطاقة حالياً هي مساهم رئيسي في التضخّم العالمي». وأضاف «الطاقة كانت أغلى بنسبة 151 في المئة في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وكانت 108 في المئة في شهر يوليو». ويواصل التضخّم ارتفاعه في هولندا منذ أكثر من عام بعدما كان قد تخطّى 2 في المئة في أغسطس العام الماضي، للمرة الأولى منذ فترة طويلة. وأوضح المكتب المركزي للإحصاء أنّ الزيادة البالغة 12 في المئة في أغسطس تشكل مستوى قياسياً، «منذ بدأنا بتسجيل أرقام شهرية في العام 1963». وقال المكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس «المرّة الأخيرة التي تجاوز فيها الرقم السنوي 12 في المئة كانت في العام 1945». وارتفعت أسعار المستهلك في هولندا بنسبة 10,3 في المئة على أساس سنوي في يوليو. وأوضح المكتب أنّ أسعار الملابس والمواد الغذائية (ارتفعت بنسبة 13,1 في المئة)، وخصوصاً المعكرونة، أثرت أيضاً بشكل تصاعدي على التضخّم العام الشهر الماضي. من ناحية أخرى، كان الارتفاع السنوي في أسعار الوقود في المحطات أقل في أغسطس ممّا كان عليه في يوليو. فقد كانت أسعار وقود السيارات أعلى بنسبة 16,7 في المئة في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما ارتفعت بنسبة 24,6 في المئة في يوليو على أساس سنوي. ووفقاً لمؤشر أسعار المستهلك المنسّق مع الاتحاد الأوروبي (HICP)، ارتفعت أسعار المستهلك في هولندا بنسبة 13,7 في المئة في أغسطس على أساس سنوي. وأعلن «يوروستات» الأسبوع الماضي أنّ التضخّم في منطقة اليورو حطّم مستوى قياسياً جديداً في أغسطس وصولاً إلى 9,1 في المئة على أساس سنوي.