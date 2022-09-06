الين لأدنى مستوى خلال 24 عاماً

استمر الين الياباني الحساس لتحركات أسعار الفائدة في الانخفاض، اليوم الثلاثاء، متجاوزاً حاجز 142 مقابل الدولار، بينما حاول الجنيه الإسترليني واليورو التعافي من أدنى مستوياتهما في عدة سنوات مقابل الدولار في اليوم السابق، لكن اليورو لم يفلح في ذلك.وصعد الدولار 1.07 بالمئة مقابل الين إلى 142.1، وهو أعلى مستوى جديد في 24 عاما. وارتفع الدولار 23 بالمئة مقابل العملة اليابانية حتى الآن هذا العام. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3.2557 بالمئة، من إغلاق يوم الجمعة عند 3.191 بالمئة. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال. وصعد كل من الجنيه الإسترليني واليورو بما يزيد على 0.6 بالمئة مقابل الدولار في التعاملات الصباحية في أوروبا. وعلى الرغم من أن الجنيه الإسترليني تمكن من التشبث بهذا الاتجاه نوعا ما ليرتفع 0.35 بالمئة عند 1.1564 دولار، فقد تراجع اليورو ليظل بلا تغير في اليوم عند 0.99205 دولار، وهو أعلى قليلاً من أدنى مستوياته خلال 20 عاماً والذي سجله في اليوم السابق. وأفادت «رويترز»، أمس الاثنين، بأن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس تدرس تجميد فواتير الطاقة المنزلية في محاولة لتجنب أزمة غلاء المعيشة في فصل الشتاء لملايين الأسر. ومن المقرر أن يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر لبحث الإجراءات العاجلة على مستوى التكتل لبحث كيفية مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر بالصناعة في أوروبا ويثقل كاهل الأسر بفواتير مكلفة، بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى دول الاتحاد.